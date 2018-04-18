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Политика
«В час по чайной ложке»: постпред РФ при ОЗХО рассказал об отписках Британии по «делу Скрипаля»
Политика
Россия готова предъявить Великобритании триаду обвинений по делу Скрипаля – Шульгин
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    «В час по чайной ложке»: постпред РФ при ОЗХО рассказал об отписках Британии по «делу Скрипаля»

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    «В час по чайной ложке»: постпред РФ при ОЗХО рассказал об отписках Британии по «делу Скрипаля»

    Гаага, 18 апреля. Постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин заявил, что Москва неоднократно обращалась к властям Великобритании с предложением о сотрудничестве в расследовании инцидента в Солсбери, однако британская сторона игнорирует эти инициативы. Об этом Шульгин заявил по итогам заседания исполнительного совета ОЗХО в Гааге.

    «Мы неоднократно предлагали, просили, даже требовали от британской стороны сотрудничать. Мы просили англичан соблюдать консульскую конвенцию, обеспечить доступ наших консулов к россиянам. Нам фактически в этом отказали, на большинство нот не отвечают. В час по чайной ложке дают ответы, это не ответы, а сугубо отписки. Так что судите сами – кто хочет сотрудничать, а кто отказывается», — сказал Шульгин.

    Напомним, 4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в британском городе Солсбери. Позднее британский премьер Тереза Мэй заявила, что «ответственность за отравление Скрипаля, вероятнее всего, лежит на России». Россия опровергла обвинения Лондона, а также потребовала предоставить материалы расследования и образцы вещества, которым был отравлен Скрипаль и его дочь, однако британская сторона отказывается предоставить материалы под различными предлогами.

    Автор: Алексей Громов
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