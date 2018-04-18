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Химическое вещество, которым отравили Скрипалей, произведено на Западе — эксперт
Политика
Россия готова предъявить Великобритании триаду обвинений по делу Скрипаля – Шульгин
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    Химическое вещество, которым отравили Скрипалей, произведено на Западе — эксперт

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    Химическое вещество, которым отравили Скрипалей, произведено на Западе — эксперт

    Москва, 18 апреля. Химическое вещество, которым отравили Сергея и Юлию Скрипаль, было произведено в одной из западных лабораторий, заявил руководитель центра аналитических исследований по конвенциям о запрещении химического и биологического оружия при Минромторге РФ Виктор Холстов.

    Холстов на видео, опубликованном Следственным комитетом РФ в своем канале в YouTube заявил, что сейчас не менее 20 западных лабораторий осуществляют работы, связанные с «Новичками». 

    «Вся проблема, связанная с «Новичками» и приведшая к инциденту в Солсбери, надо искать в западных странах. Это производство, абсолютно с большой уверенностью можно сказать, откуда то из этих лабораторий», — подчеркнул эксперт.

    Холстов напомнил также, что Россия уничтожила все запасы химоружия в полном объеме и это подтверждено Организацией по запрещению химического оружия.

    В британском городе Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Инцидент стал причиной крупного международного скандала. Великобритания утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

    На заседании исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге 18 апреля постоянный представитель РФ в организации Александр Шульгин заявил, что отравляющее вещество, которое, по версии Великобритании, использовалось для отравления Скрипалей, производилось и патентовалось в США в качестве химоружия.

    Автор: Олеся Волкова
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