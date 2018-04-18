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Политика
ОЗХО не смогла определить страновую принадлежность химикатов в «деле Скрипаля» – Шульгин
Политика
Россия готова предъявить Великобритании триаду обвинений по делу Скрипаля – Шульгин
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    ОЗХО не смогла определить страновую принадлежность химикатов в «деле Скрипаля» – Шульгин

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    ОЗХО не смогла определить страновую принадлежность химикатов в «деле Скрипаля» – Шульгин

    Гаага, 18 апреля. Результаты анализов химикатов, использованных для отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, не позволяют определить страну происхождения химикатов. Об этом заявил постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин.

    По его словам, российская сторона обратилась к ОЗХО с вопросом, можно ли, как ранее утверждали власти Великобритании, определить страну происхождения химикатов, проведя соответствующие анализы.

    «Мы получили совершенно ясный ответ – нет, это не представляется невозможным по результатам анализов», – подчеркнул Шульгин.

    Напомним, ранее один из создателей нервно-паралитического вещества «Новичок» Владимир Углев рассказал в интервью Федеральному агентству новостей, почему комиссия ОЗХО не сможет определить виновника «инцидента в Солсбери».

    Автор: Антон Зарубин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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