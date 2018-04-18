Постпред РФ при ОЗХО: В России никогда не было программы по созданию токсичных химикатов

Гаага, 18 апреля. Постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин заявил, что в РФ никогда не существовало программы по разработке токсического вещества «Новичок». Об этом он заявил по итогам заседания исполнительного совета ОЗХО в Гааге.

«В 1992 году по указу президента РФ все работы в области военной химии были свернуты, наша страна присоединилась к Конвенции (Конвенция о запрещении химического оружия – прим. ФАН) и приступила к планомерному уничтожению запасов. В сентябре 2017 года с опережением графика было завершено уничтожение всех запасов химоружия», — сказал Шульгин.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Позднее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что «ответственность за отравление Скрипаля, вероятнее всего, лежит на России». Москва опровергла обвинения Лондона, а также потребовала предоставить материалы расследования и образцы вещества, которым были отравлены Скрипали, однако британские власти отказываются предоставить материалы под различными предлогами.