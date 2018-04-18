Делегацию РФ в ОЗХО поддержали четыре страны

Москва, 18 марта. Российская делегация на заседании исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери не была в одиночестве, были «здравые голоса» со стороны Пакистана, Индии, Бразилии и ЮАР, заявил постоянный представитель РФ в организации Александр Шульгин.

«Но я вам должен сказать, что мы не чувствовали себя в одиночестве на сегодняшнем заседании исполнительного совета. Раздавались и здравые голоса, здравые суждения. Пакистан, Индия, Бразилия, Южная Африка. Высказывались пожелания о необходимости беспристрастного, всестороннего расследования для установления истины, для того, чтобы понять, что там произошло в Солсбери», — сообщил Шульгин по итогам заседания.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Руководитель центра аналитических исследований по конвенциям о запрещении химического и биологического оружия при Минромторге РФ Виктор Холстов ранее заявил, что химическое вещество, которым отравили Сергея и Юлию Скрипаль, было произведено в одной из западных лабораторий.

Отметим, в среду в Совете Безопасности ООН проходит заседание, посвященное докладу ОЗХО об отравлении Скрипалей. Трансляцию заседания ведет телеканал RT.