Украина предложила ввести ответственность за недостоверную информацию в СМИ

Киев, 18 апреля. Через несколько недель комитетом Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны будет предложен на рассмотрение нардепами законопроект о введении ответственности для журналистов за распространение недостоверной информации. Об этом заявил секретарь комитета по национальной безопасности Иван Винник.

По его словам, вопрос о введении какой-либо формы ответственности для журналистов за распространение недостоверной информации «уже давно стоит остро».

«Будет это административная или уголовная, об этом мы начнем дискуссии на комитете, будем привлекать членов комитета к этой работе и предложим в ближайшую неделю, максимум две, соответствующий законопроект на рассмотрение парламента», – заявил он.

Также Винник заверил, что законопроект не предусматривает введение цензуры или иных форм давления на СМИ.