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Украина предложила ввести ответственность за недостоверную информацию в СМИ
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    Украина предложила ввести ответственность за недостоверную информацию в СМИ

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    Украина предложила ввести ответственность за недостоверную информацию в СМИ

    Киев, 18 апреля. Через несколько недель комитетом Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны будет предложен на рассмотрение нардепами законопроект о введении ответственности для журналистов за распространение недостоверной информации.  Об этом заявил секретарь комитета по национальной безопасности Иван Винник.

    По его словам, вопрос о введении какой-либо формы ответственности для журналистов за распространение недостоверной информации «уже давно стоит остро».

    «Будет это административная или уголовная, об этом мы начнем дискуссии на комитете, будем привлекать членов комитета к этой работе и предложим в ближайшую неделю, максимум две, соответствующий законопроект на рассмотрение парламента», – заявил он.

    Также Винник заверил, что законопроект не предусматривает введение цензуры или иных форм давления на СМИ.

     

    Автор: Антон Зарубин
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