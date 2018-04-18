У пассажиров самолета, которым летела Юлия Скрипаль, не обнаружено интоксикации — СК РФ

Москва, 18 апреля. Ни у одного из пассажиров самолета, на котором Юлия Скрипаль летела в Лондон, не было обнаружено следов интоксикации. Об этом в среду заявил Следственный комитет России, комментируя так называемое «дело Скрипаля».

«Ни у одного из летевших этим рейсом пассажиров не зафиксировано признаков интоксикации, связанных с отравлением химическими веществами», — отметили в ведомстве.

Напомним, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, которого ранее уличили в работе на британскую разведку, и его дочь Юлия в начале марта были госпитализированы в британском городе Солсбери. По версии местной полиции, оба были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок».

Власти Великобритании, не дожидаясь результатов расследования и не предоставляя никаких доказательств, возложили всю ответственность на Россию. Позже британские эксперты, изучавшие вещество, которым были отравлены Скрипали, признались, что они не могут установить его источник.

Российские же власти, ссылаясь на исследование швейцарской лаборатории, заявили, что Скрипали были отравлены веществом BZ, которое никогда не производилось ни в России, ни в СССР, однако стояло на вооружении армий США и Великобритании.