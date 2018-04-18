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Путин подписал указ о введении новой меры пресечения
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    Путин подписал указ о введении новой меры пресечения

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    Путин подписал указ о введении новой меры пресечения

    Москва, 18 апреля. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении новой меры пресечения – «запрете определенных действий». Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

    Документ предусматривает, что новая мера пресечения будет избираться судом в отношении подозреваемого или обвиняемого при невозможности применения другой меры пресечения. Запрете определенных действий запрещает обвиняемому или подозреваемому покидать помещение, в котором он проживает, общаться с определенными лицами, а также пользоваться интернетом и почтой, управлять автомобилем или другим транспортом, в определенные периоды времени.

    При этом подозреваемый или обвиняемый имеет право пользоваться телефоном для вызова скорой помощи, полиции, аварийно-спасательных служб и для общения с дознавателем или следователем. О каждом звонке подозреваемый обязан будет информировать контролирующий орган.

    Автор: Алексей Громов
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