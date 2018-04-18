Москва, 18 апреля. Президент России Владимир Путин подписал закон о невозвратных билетах на поезда дальнего следования. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон позволит Федеральной пассажирской компании отменить возврат билетов, которые были куплены по низкой цене. Закон вступает в силу 1 января 2019 года. Пассажир сможет вернуть невозвратный билет, если он опоздал на поезд из-за болезни или несчастного случая, а также из-за внезапной болезни члена семьи. Все эти случаи должны быть документально подтверждены. Кроме того, пассажир имеет право сдать билет из-за отмены или задержки поезда.

Напомним, 3 апреля Госдума приняла поправки в Устав железнодорожного транспорта, которые разрешают перевозчику не возвращать деньги за неиспользованный билет на поезда дальнего следования, проданный по нерегулируемым тарифам.