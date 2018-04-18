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«Тосно» выбил «Спартак» из Кубка России
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    «Тосно» выбил «Спартак» из Кубка России

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    «Тосно» выбил «Спартак» из Кубка России

    Москва, 18 апреля. Столичный «Спартак» в полуфинале Кубка России по футболу уступил клубу «Тосно» из Ленинградской области 1-2. 

    Основное время поединка завершилось вничью 1-1, дополнительное время обошлось без голов, а в серии пенальти удачливее были гости. Счет в матче на 62-ой минуте открыл нападающий москвичей Зе Луиш. Его гол вполне мог обеспечить действующим чемпионам России выход в финал Кубка страны, но за минуту до конца основного времени матча паритет восстановил Вагиз Галиулин. 

    Отметим, что в другом полуфинальном поединке, в котором встретились представители ФНЛ «Авангарад» и «Шинник», также не обошлось без позднего гола. Впервые в истории выйти в финал Кубка России команде из Курска помог точный удар Игоря Киреева на 79-ой минуте матча.

    Таким образом 9 мая в Волгограде в финале турнира сыграют «Тосно» и «Авангард».   

    Автор: Федор Веснин
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