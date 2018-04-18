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СК РФ представил первые результаты собственного расследования «дела Скрипалей»
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    СК РФ представил первые результаты собственного расследования «дела Скрипалей»

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    СК РФ представил первые результаты собственного расследования «дела Скрипалей»

    Москва, 18 апреля. Первые результаты собственного расследования по факту отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии были представлены Следственным комитетом России.

    Российским следователям удалось проследить весь путь Юлии Скрипаль от своего дома до аэропорта, а также найти такси, в котором она ехала и видеозапись с камер ее прибытия в аэропрт. Следователи установили, что никто из пассажиров, летевших со Скрипаль в Лондон, не пострадал. Видеосюжет с первыми результатами расследования был выложен ведомством на свой официальный канал в Youtube.

    Напомним, в британском Солсбери были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль. По предварительным данным, оба были отравлены нервно-паралитическим газом «Новичок». Лондон сразу же, не дожидаясь результатов расследования, возложил ответственность на Россию, хотя изучавшие отравляющее вещество британские химики заявили, что не могут определить место, где был произведен газ.

    Автор: Антон Зарубин
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