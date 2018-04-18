СК РФ представил первые результаты собственного расследования «дела Скрипалей»

Москва, 18 апреля. Первые результаты собственного расследования по факту отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии были представлены Следственным комитетом России.

Российским следователям удалось проследить весь путь Юлии Скрипаль от своего дома до аэропорта, а также найти такси, в котором она ехала и видеозапись с камер ее прибытия в аэропрт. Следователи установили, что никто из пассажиров, летевших со Скрипаль в Лондон, не пострадал. Видеосюжет с первыми результатами расследования был выложен ведомством на свой официальный канал в Youtube.

Напомним, в британском Солсбери были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль. По предварительным данным, оба были отравлены нервно-паралитическим газом «Новичок». Лондон сразу же, не дожидаясь результатов расследования, возложил ответственность на Россию, хотя изучавшие отравляющее вещество британские химики заявили, что не могут определить место, где был произведен газ.