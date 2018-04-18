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Семерых белорусов избили в Польше за разговоры на русском языке
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    Семерых белорусов избили в Польше за разговоры на русском языке

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    Семерых белорусов избили в Польше за разговоры на русском языке

    Голдап (Польша), 18 апреля. Семерых граждан Белоруссии избили в польском городе Голдап за разговоры на русском языке.

    Как передает Sputnik Беларусь, местные жители бросились на трудовых мигрантов с кулаками, распылили слезоточивый газ, а одного из белорусов ударили бутылкой.

    Согласно предварительным данным, нападавших было трое — все они вскоре были задержаны полицией и признали свою вину. По словам подозреваемых, им не понравилось, что приезжие разговаривают на русском языке, что и стало причиной нападения.

    Против всех троих было выдвинуто обвинение в применении насилия в отношении иностранцев на почве национализма. Если их вина будет доказана, им грозит до семи с половиной лет лишения свободы.  Отметим, что в польском Голдапе на сегодняшний день живут и работают около 200 выходцев из Белоруссии.

    Автор: Антон Соколов
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