Семерых белорусов избили в Польше за разговоры на русском языке

Голдап (Польша), 18 апреля. Семерых граждан Белоруссии избили в польском городе Голдап за разговоры на русском языке.

Как передает Sputnik Беларусь, местные жители бросились на трудовых мигрантов с кулаками, распылили слезоточивый газ, а одного из белорусов ударили бутылкой.

Согласно предварительным данным, нападавших было трое — все они вскоре были задержаны полицией и признали свою вину. По словам подозреваемых, им не понравилось, что приезжие разговаривают на русском языке, что и стало причиной нападения.

Против всех троих было выдвинуто обвинение в применении насилия в отношении иностранцев на почве национализма. Если их вина будет доказана, им грозит до семи с половиной лет лишения свободы. Отметим, что в польском Голдапе на сегодняшний день живут и работают около 200 выходцев из Белоруссии.