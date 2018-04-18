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Путин подписал закон о свободном сборе валежника
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    Путин подписал закон о свободном сборе валежника

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    Путин подписал закон о свободном сборе валежника

    Москва, 18 апреля. Президент РФ Владимир Путин поставил подпись под законом, позволяющим россиянам со следующего года свободно собирать валежник для своих нужд.

    О том, что федеральный закон подписан главой государства, сообщается в документе, появившемся в среду на официальном портале правовой информации.    

    В документе прописывается, что валежник является недревесным лесным ресурсом. Таким образом внесение соответствующих поправок в Лесной кодекс позволит гражданам РФ собирать упавшие на землю стволы деревьев или их части для собственных нужд.

    Напомним, в начале апреля законопроект о сборе валежника в третьем чтении приняла Госдума. Депутат Госдумы Николай Валуев назвал инициативу «крайне важной».      

    Автор: Федор Веснин
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