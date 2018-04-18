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Начальника штаба ВМС Украины отстранен от должности из-за российского гражданства жены
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    Начальника штаба ВМС Украины отстранен от должности из-за российского гражданства жены

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    Начальника штаба ВМС Украины отстранен от должности из-за российского гражданства жены

    Москва, 18 апреля. Начальник штаба, первый заместитель командующего военно-морских сил Украины Роман Гладкий отстранен от должности из-за информации о наличии российского гражданства у его жены. Об этом сообщает одесское издание «Думская».

    По данным издания, Гладкий отстранен на время служебного расследования, в ходе которого будет рассмотрена его причастность к финансово-экономическим нарушениям, а также информация о российском гражданстве супруги.

    Отмечается, что после воссоединения Крыма с Россией жена Гладкого вместе с детьми два года жила на полуострове, а его дочь выступала на соревнованиях по плаванию за Центральный спортивный клуб российской армии. В пресс-службе ВМС Украины заявили, что причиной отстранения Гладкого стали «выявленные недостатки в служебной деятельности».

    Напомним, Крым вернулся в состав Российской Федерации по итогам референдума, который состоялся 16 марта 2014 года. В ходе голосования большая часть жителей Крыма поддержала возврат полуострова в состав России. Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что референдум о статусе Крыма соответствовал всем нормам международного права, так как аналогичные голосования проходили и в других странах.

    Автор: Алексей Громов
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