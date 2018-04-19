Сирия итоги за сутки на 19 апреля 06.00: ВКС РФ бьют по ИГ в Дейр-эз-Зоре, «Тахрир Сурия» и «Ан-Нусра» потеряли около тысячи боевиков в Идлибе

Сирия, 19 апреля. ВКС РФ наносят удары по позициям банд ИГ1 в Дейр-эз-Зоре, «Джебхат Тахрир Сурия» и «Тахрир аш-Шам» потерли около тысячи боевиков в столкновениях в Идлибе, САА заключила трехдневное перемирие с боевиками в Хомсе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: ударили по ИГ в Дейр-эз-Зоре, атаковали «Джебхат ан-Нусру»1 в Идлибе и Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вели обстрел позиций боевиков в Дамаске, Хомсе, Алеппо и Даръа, при поддержке ВКС РФ атаковали «Джебхат ан-Нусру» в Идлибе и Хаме.

«Исламское государство»1: противостоит ССА и «Тахрир аш-Шам» в Даръа, несет потери в Дейр-эз-Зоре, открыло огонь по пригороду Дамаска.

«Тахрир аш-Шам»: вела минометный обстрел «Тахрир Сурия» в Алеппо, обстреляла поселения Аль-Фуа и Кефрая.

Сирийская свободная армия (ССА): атаковала позиции САА в Хаме и Эс-Сувейде, противостоит ИГ в Даръа.

«Джебхат Тахрир Сурия»:, захватила у «Ан-Нусры» несколько поселений Идлиба.

«Джейш аль-Ислам»: покидает Думейр.

Курды: потеряли троих бойцов в Алеппо.

Провинция Дамаск

На территории Восточного Каламуна в течение дня отмечались перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными формированиями. О столкновениях писал военный источник в сети Telegram (@emaannewscenter1). Также, по сведениям Telegram-канала (@emaannewscenter1), удары по опорным пунктам боевиков в этом районе нанесли ВВС Сирии.

Боевики «Джейш аль-Ислам» начали выходить из Думейра. По сведениям информационного агентства SANA, 1500 радикальных исламистов покинут населенный пункт вместе со своими семьями и переместятся в Джараблус провинции Алеппо. Во второй половине дня источник сообщил в Twitter (@QalaatAlMudiq), что неизвестные убили представителя радикалов, который вел переговоры с сирийской армией.

К югу от сирийской столицы продолжались бои между САА и террористами «Исламского государства». Подконтрольное ИГИЛ1 информационное агентство «Аль-Амак» писало, что радикальные исламисты убили троих бойцов армии САР. Официального подтверждения данной информации не поступало. Позже SANA сообщало, что ИГИЛовцы обстреляли из минометов районы Аз-Захира аль-Джадида и Бустан ад-Дур

498 мирных жителей поселения Бейт Джинн вернулись в свои дома из лагерей беженцев в Ливане, передает местный источник в сети Telegram (@C_Military1).

Провинция Алеппо

Боевики «Тахрир аш-Шам» вели минометный обстрел пунктов дислокации исламистов «Джебхат Тахрир Сурия» в населенном пункте Анджара. Об этом писал военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@JAN_Violations).

Недалеко от Манбиджа произошло вооруженное столкновение между протурецкими боевиками и Демократическими силами Сирии (SDF). Военный источник сообщал в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@MrKyruer), что в результате потасовки было убито три бойца курдского ополчения.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передавал на своем сайте, что Сирийская арабская армия (САА) вела артиллерийский обстрел позиций незаконных вооруженных формирований в районе деревни Кафр Хамра.

Провинция Хомс

На севере провинции Хомс продолжаются боестолкновения между правительственными войсками САР и группировками вооруженной оппозиции. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) писал, что Сирийская арабская армия (САА) вела артиллерийский обстрел позиций боевиков в окрестностях населенных пунктов Тейба аль-Гарбия, Кафр Ляха, Тальдо и Аль-Хула.

Ранее армия Башара Асада выбила сторонников «Джебхат ан-Нусры» из нескольких районов провинции.

В конце дня поступило сообщение, что командование САА при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии заключили перемирие с представителями оппозиционных вооруженных группировок, дислоцирующихся в окрестностях города Ар-Растан. По сведениям информационного агентства Muraselon, в соответствии с соглашением в северной части провинции Хомс установлен трехдневный режим прекращения огня.

Провинция Дейр-эз-Зор

ВКС РФ нанесли удары по пунктам дислокации террористов «Исламского государства» недалеко от Меядина. О боевых вылетах российской авиации писал местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@DeirEzzor24). Ранее российские летчики уничтожили банду ИГИЛовцев недалеко от города Сус.

Информационное агентство DeirEzzor 24 передавало, что Сирийская арабская армия (САА) вела артиллерийский обстрел позиций боевиков ИГ в районе поселения Багуз, расположенного недалеко от Абу Кемаля.

Провинция Даръа

На западе провинции Даръа продолжались бои между Сирийской свободной армией (ССА) и группировкой «Джейш Халид Ибн аль-Валид», подконтрольной «Исламскому государству». Также Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) писал о боях между ИГИЛовцами и «Тахрир аш-Шам» в районе Сахм аль-Джауляна.

Сирийская арабская армия (САА) вела артиллерийский обстрел опорных пунктов незаконных вооруженных формирований в окрестностях поселений Азраа, Кум Руман и в районе Ладжата. Об этом также сообщал SOHR. Также в конце дня Telegram-канал (@emaannewscenter1) сообщал о перестрелках в районе Даръа аль-Балад.

Провинция Идлиб

В южной части провинции Идлиб не прекращались бои между «Джебхат Тахрир Сурия» и «Тахрир аш-Шам», писал местный Telegram-канал (@emaannewscenter1). Военный источник передавал в сети Telegram (@emaannewscenter1) о столкновениях между радикальными коалициями в районе горы Аз-Завия. По сведениям Twitter-канала (@JAN_Violations), боевики «Тахрир Сурия» захватили у «Джебхат ан-Нусры» город Тейр Маала и еще несколько поселений региона. Местный источник сообщал на своей странице в социальной сети Twitter (@ QalaatAlMudiq), что в ходе противостояния обе стороны потеряли около тысячи боевиков убитыми. Кроме того уничтожено 15 единиц военной техники.

На этой же территории ВКС РФ и Сирийская арабская армия (САА) атакуют опорные пункты террористов «Джебхат ан-Нусры». Артиллерия правительственных войск САР ведет обстрел позиций боевиков в окрестностях населенных пунктов Хан Шейхун, Талль Исс и Сукейк, а также в районе Мугейра аль-Мерзы.

Снайпер «Джебхат ан-Нусры» обстрелял поселения Аль-Фуа и Кефрая. Информационное агентство SANA писало, что в результате атаки радикала пострадало два мирных жителя.

Сирийская арабская армия (САА) вела артиллерийский обстрел опорных пунктов радикалов недалеко от поселения Хубейт, сообщал Telegram-канал (@emaannewscenter1).

Провинция Хама

Боевики Сирийской свободной армии (ССА) атаковали расположения правительственных войск САР недалеко от населенных пунктов Харб Нафса и Сальхаб. Об этом писал военный источник в сети Telegram (@emaannewscenter1). Также бои между САА и группировками радикальной оппозиции были зафиксированы в окрестностях деревни Куббат аль-Курди. Об этом сообщал местный источник в сети Telegram (@emaannewscenter1). Также, по данным автора публикации, ВВС Сирии наносят удары по позициям боевиков недалеко от поселения Аль-Халидия и в районе Баб ат-Таки.

Также Telegram-канал (@emaannewscenter1) сообщал, что ВВС Сирии наносили удары по пунктам дислокации радикальных исламистов недалеко от поселений Куббат аль-Курди, Бурайгит и Вади Джейсия.

В северной части региона продолжалась операция ВКС РФ и САА против террористов «Джебхат ан-Нусры». Российская авиация ударила по укрепрайонам джихадистов в окрестностях Аль-Латамины и Кафр Зеты. Военный Telegram-канал (@emaannewscenter1) писал, что САА под прикрытием российских самолетов вела обстрел позиций радикальных исламистов недалеко от деревни Хасрая.

Провинция Эс-Сувейда

Сирийская свободная армия (ССА) атаковала опорные пункты Сирийской арабской армии (САА) недалеко от административного центра провинции Эс-Сувейда. О столкновениях писал местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@jisrtv).

Жители столицы региона вышли на митинг в поддержку правительственных войск САР и администрации Башара Асада, а также против агрессии США и присутствия проамериканских сил на территории Сирии. Об этом сообщал военный источник в Twitter (@smmsyria).

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)