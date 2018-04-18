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«Противогазы и белые каски»: жители Думы нашли на свалке реквизит организаторов провокации
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    «Противогазы и белые каски»: жители Думы нашли на свалке реквизит организаторов провокации

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    «Противогазы и белые каски»: жители Думы нашли на свалке реквизит организаторов провокации

    Москва, 18 апреля. Жители сирийского города Дума нашли на свалке мешки с реквизитом, который использовался в постановочном видео «химатаки». В них находилось множество белых касок и противогазов.

    По словам местного населения, мешки выбросили люди в форме группировки «Джейш аль-Ислам».

    «Фургон террористов остановился на свалке. Из него вышли два человека в форме «Джейш аль-Ислам» и выгрузили несколько мешков. Развернул мешки, и оттуда посыпались маски и противогазы, какой-то порошок», — рассказал телеканалу «Звезда» сириец, обнаруживший находку.

    Телеканал также сообщил, что в Думе были обнаружены вырытые под городом тоннели, которые вели к бункерам, где хранились бронежилеты, оружие и мешки с неизвестным веществом иностранного производства.

    Напомним, что ранее организация «Белые каски» сообщила о «химатаке» в сирийской Думе, а в качестве доказательства представила лишь свой же видеосюжет. Министерство обороны РФ заявило, что видео является постановочным, а сама ситуация — заранее спланированной провокацией, результатом которой стал удар США, Великобритании и Франции по Сирии.

    Автор: Антон Соколов
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