Меню
Политика
МИД РФ скептически отнесся к заявлению техсекретариата ОЗХО по «делу Скрипаля»
Политика
Россия готова предъявить Великобритании триаду обвинений по делу Скрипаля – Шульгин
Следующая новость
Загрузка...

    МИД РФ скептически отнесся к заявлению техсекретариата ОЗХО по «делу Скрипаля»

    1838

    МИД РФ скептически отнесся к заявлению техсекретариата ОЗХО по «делу Скрипаля»Москва, 18 марта. Россия скептически относится к заявлению технического секретариата ОЗХО по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, данные, полученные Россией при анализе доклада ОЗХО, не согласуются с заявлением технического секретариата.

    «Заявление руководства технического секретариата ОЗХО оцениваем скептически, так как они не стыкуются с теми данными, которые мы получили в результате анализа доклада ОЗХО», – заявила представитель МИД РФ.

    Захарова назвала ситуацию с веществом BZ «мягко говоря, спорной» и подчеркнула, что необходимо получить анализы всех лабораторий, использованных ОЗХО для проведения исследования, чтобы получить полную картину.

    Напомним, ранее Лавров заявил, что выводы уполномоченной ОЗХО лаборатории в Шпице указывают на сходство симптомов отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии с симптомами воздействия химического агента BZ, который стоял на вооружении стран НАТО — США и Великобритании — и никогда не производился в России.

    Автор: Антон Зарубин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Постпред РФ при ОЗХО уличил Лондон во лжи в «деле Скрипаля» по 8 пунктам

    Постпред РФ при ОЗХО уличил Лондон во лжи в «деле Скрипаля» по 8 пунктам

    22:50   18 Апреля 2018
    45
    Химическое вещество, которым отравили Скрипалей, произведено на Западе — эксперт

    Химическое вещество, которым отравили Скрипалей, произведено на Западе — эксперт

    22:21   18 Апреля 2018
    134
    Россия доказала, что ядовитое вещество из «дела Скрипаля» патентовалось в США

    Россия доказала, что ядовитое вещество из «дела Скрипаля» патентовалось в США

    20:17   18 Апреля 2018
    5842
    «Россия — сверхдержава»: Курц рассказал о переговорах с Путиным по Сирии

    «Россия — сверхдержава»: Курц рассказал о переговорах с Путиным по Сирии

    17:13   18 Апреля 2018
    3517