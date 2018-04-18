МИД РФ скептически отнесся к заявлению техсекретариата ОЗХО по «делу Скрипаля»

Москва, 18 марта. Россия скептически относится к заявлению технического секретариата ОЗХО по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, данные, полученные Россией при анализе доклада ОЗХО, не согласуются с заявлением технического секретариата.

«Заявление руководства технического секретариата ОЗХО оцениваем скептически, так как они не стыкуются с теми данными, которые мы получили в результате анализа доклада ОЗХО», – заявила представитель МИД РФ.

Захарова назвала ситуацию с веществом BZ «мягко говоря, спорной» и подчеркнула, что необходимо получить анализы всех лабораторий, использованных ОЗХО для проведения исследования, чтобы получить полную картину.

Напомним, ранее Лавров заявил, что выводы уполномоченной ОЗХО лаборатории в Шпице указывают на сходство симптомов отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии с симптомами воздействия химического агента BZ, который стоял на вооружении стран НАТО — США и Великобритании — и никогда не производился в России.