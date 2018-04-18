Сирия новости 18 апреля 22.30: САА заключила трехдневное перемирие с боевиками в Хомсе, недалеко от Манбиджа убито трое бойцов SDF

Сирия, 18 апреля. САА заключили трехдневное перемирие с боевиками в Хомсе, недалеко от Манбиджа погибло трое бойцов SDF, «Тахрир аш-Шам» и «Джебхат Тахрир Сурия» несут большие потери в боях в Идлибе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске, Алеппо и Хаме, заключили временное перемирие с боевиками в Хомсе.

«Тахрир аш-Шам»: несет потери в Идлибе.

«Джебхат Тахрир Сурия»: противостоит «Тахрир аш-Шам» в Идлибе.

Сирийская свободная армия (ССА): ведет бои с САА в Хаме.

Курды: потеряли троих бойцов в Алеппо.

Провинция Дамаск

В окрестностях населенных пунктов Аль-Харауба и Рухайба Восточного Каламуна зафиксированы перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и группировками радикальной оппозиции. Об этом пишет военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@IvanSidorenko1).

Ранее сообщалось, что боевики «Джейш аль-Ислам» начали покидать Думейр. Всего из поселения должно выйти 1500 радикальных исламистов и члены их семей. После того, как все джихадисты сдадут оружие и будут перевезены в Джараблус, САА приступит к разминированию кварталов города.

Провинция Алеппо

Недалеко от Манбиджа произошло вооруженное столкновение между протурецкими боевиками и Демократическими силами Сирии (SDF). Военный источник пишет на своей странице в социальной сети Twitter (@MrKyruer), что в результате потасовки было убито три бойца курдского ополчения.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передает на своем сайте, что Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел позиций незаконных вооруженных формирований в районе деревни Кафр Хамра.

Провинция Хомс

Командование Сирийской арабской армии (САА) при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии заключили перемирие с представителями оппозиционных вооруженных группировок, дислоцирующихся в окрестностях города Ар-Растан. По сведениям информационного агентства Muraselon, в соответствии с соглашением в северной части провинции Хомс устанавливается трехдневный режим прекращения огня.

Напомним, в анклаве на территории так называемого Растанского котла базируются радикальные исламисты «Джебхат ан-Нусры»1, а также боевики «умеренной оппозиции».

Провинция Идлиб

На юге провинции Идлиб продолжаются ожесточенные боестолкновения между «Джебхат Тахрир Сурия» и «Тахрир аш-Шам». Местный источник сообщает на своей странице в социальной сети Twitter (@ QalaatAlMudiq), что в ходе противостояния обе стороны потеряли около тысячи боевиков убитыми. Кроме того уничтожено 15 единиц военной техники.

Напомним, объединенные силы «Нур ад-Дин аз-Зенки» и «Ахрар аш-Шам» выбили радикалов «Джебхат ан-Нусры» из нескольких населенных пунктов региона.

Провинция Хама

Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел пунктов дислокации радикальных исламистов недалеко от поселения Баб ат-Така. Об этом пишет военный источник в сети Telegram (@Syrianow10).

В окрестностях населенных пунктов Харб Нафса и Сальхаб продолжаются перестрелки между Сирийской свободной армией (ССА) и правительственными войсками САР. Кроме того столкновения между САА и незаконными вооруженными формированиями отмечаются в районе поселения Куббат аль-Курди.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)