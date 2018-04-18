Европарламент требует, чтобы Цукерберг лично ответил за утечки в Facebook

Брюссель, 18 апреля. Европарламент потребовал, чтобы глава и основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг лично отчитался об утечках личных данных пользователей, которые были по ошибке переданы компании Cambridge Analytica. Об этом заявил председатель ЕП Антони Таяни.

Он заявил, что Цукерберг должен присутствовать на заседании Европарламента точно также, как и во время заседания Конгресса США.

«Мы убеждены, что миллионы европейцев, пострадавших от скандала с Cambridge Analytica, заслуживают полного и глубокого объяснения со стороны главного ответственного за Facebook, как это было сделало в случае с американскими гражданами», — пишет Таяни в Twitter.

Евродепутат подчеркнул, что европейский офис Facebook зарегистрирован в Дублине, поэтому компания обязана подчиняться европейскому законодательству.

Напомним, что ранее Facebook по ошибке передала свыше 50 млн личных данных пользователей британской фирме Cambridge Analytica, которая разрабатывает алгоритм анализа политических предпочтений избирателей.