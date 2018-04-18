Меню
Политика
Европарламент требует, чтобы Цукерберг лично ответил за утечки в Facebook
Политика
Россия готова предъявить Великобритании триаду обвинений по делу Скрипаля – Шульгин
Следующая новость
Загрузка...

    Европарламент требует, чтобы Цукерберг лично ответил за утечки в Facebook

    1264

    Европарламент требует, чтобы Цукерберг лично ответил за утечки в Facebook

    Брюссель, 18 апреля. Европарламент потребовал, чтобы глава и основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг лично отчитался об утечках личных данных пользователей, которые были по ошибке переданы компании Cambridge Analytica. Об этом заявил председатель ЕП Антони Таяни.

    Он заявил, что Цукерберг должен присутствовать на заседании Европарламента точно также, как и во время заседания Конгресса США.

    «Мы убеждены, что миллионы европейцев, пострадавших от скандала с Cambridge Analytica, заслуживают полного и глубокого объяснения со стороны главного ответственного за Facebook, как это было сделало в случае с американскими гражданами», — пишет Таяни в Twitter.

    Евродепутат подчеркнул, что европейский офис Facebook зарегистрирован в Дублине, поэтому компания обязана подчиняться европейскому законодательству.

    Напомним, что ранее Facebook по ошибке передала свыше 50 млн личных данных пользователей британской фирме Cambridge Analytica, которая разрабатывает алгоритм анализа политических предпочтений избирателей.

    Автор: Антон Соколов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Постпред РФ при ОЗХО уличил Лондон во лжи в «деле Скрипаля» по 8 пунктам

    Постпред РФ при ОЗХО уличил Лондон во лжи в «деле Скрипаля» по 8 пунктам

    22:50   18 Апреля 2018
    45
    Химическое вещество, которым отравили Скрипалей, произведено на Западе — эксперт

    Химическое вещество, которым отравили Скрипалей, произведено на Западе — эксперт

    22:21   18 Апреля 2018
    115
    Россия доказала, что ядовитое вещество из «дела Скрипаля» патентовалось в США

    Россия доказала, что ядовитое вещество из «дела Скрипаля» патентовалось в США

    20:17   18 Апреля 2018
    5738
    «Россия — сверхдержава»: Курц рассказал о переговорах с Путиным по Сирии

    «Россия — сверхдержава»: Курц рассказал о переговорах с Путиным по Сирии

    17:13   18 Апреля 2018
    3494