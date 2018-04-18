Сирия: боевики «Джейш аль-Ислам» передали тяжелое вооружение армии САР в Думейре

Дамаск, 18 апреля. Боевики группировки «Джейш аль-Ислам» в сирийском Думейре сложили оружие и присоединились к режиму прекращения огня. Кроме того, боевики согласились покинуть город и выехать в город Джераблус, который расположен на северо-востоке провинции Алеппо. Об этом сообщает информационное агентство Fars News Agency.

По данным агентства, боевики «Джейш аль-Ислам» передали сирийским военным тяжелое вооружение и технику, включая пять БТР и БМП, а также артиллерийские установки. Часть сложивших оружие боевиков отказалась покидать Думейр и подала заявки на государственную амнистию.

Ранее стало известно, что мирные жители восстали против боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ) в провинции Идлиб . Мирные жители населенного пункта Кафр-Сайна восстали против террористов после того, как боевики задержали несколько жителей деревни.

1 Организация запрещена на территории РФ.