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Сирия: боевики «Джейш аль-Ислам» передали тяжелое вооружение армии САР в Думейре
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    Сирия: боевики «Джейш аль-Ислам» передали тяжелое вооружение армии САР в Думейре

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    Сирия: боевики «Джейш аль-Ислам» передали тяжелое вооружение армии САР в Думейре

    Дамаск, 18 апреля. Боевики группировки «Джейш аль-Ислам» в сирийском Думейре сложили оружие и присоединились к режиму прекращения огня. Кроме того, боевики согласились покинуть город и выехать в город Джераблус, который расположен на северо-востоке провинции Алеппо. Об этом сообщает информационное агентство Fars News Agency.

    По данным агентства, боевики «Джейш аль-Ислам» передали сирийским военным тяжелое вооружение и технику, включая пять БТР и БМП, а также артиллерийские установки. Часть сложивших оружие боевиков  отказалась покидать Думейр и подала заявки на государственную амнистию.

    Ранее стало известно, что мирные жители восстали против боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ) в провинции Идлиб . Мирные жители населенного пункта Кафр-Сайна восстали против террористов после того, как боевики задержали несколько жителей деревни.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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