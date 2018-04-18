Басманный суд продлил домашний арест Серебренникова на три месяца

Москва, 18 апреля. Срок домашнего ареста режиссера Кирилла Серебренникова и других фигурантов расследования мошенничества в творческой организации «Седьмая студия» продлен на три месяца.

Такое решение в среду принял Басманный суд Москвы.

«Ходатайство следователя удовлетворить, продлить в отношении Серебренникова меру пресечения в виде домашнего ареста до 19 июля 2018 года», — огласил решение судья Артур Карпов.

Представитель Следственного комитета РФ объяснил ходатайство о продлении меры пресечения тем, что фигурантам дела нужно ознакомиться с материалами расследования, а это 258 томов.

Напомним, ранее министерство культуры РФ поддержало предложение СК продлить домашний арест Серебренникова. Режиссера и руководителя «Гоголь-центра» подозревают в организации хищения государственных средств в размере 68 миллионов рублей.

Отметим также, что фильм Серебренникова «Лето» вошел в основную конкурсную программу Каннского кинофестиваля. Как напоминает Utro.ru, картина посвящена творчеству Виктора Цоя и его взаимоотношениям с другим известным музыкантом позднесоветской эпохи Майком Науменко.