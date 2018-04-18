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В Крыму посадят оливковые саженцы, привезенные из Сирии в знак дружбы
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    В Крыму посадят оливковые саженцы, привезенные из Сирии в знак дружбы

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    В Крыму посадят оливковые саженцы, привезенные из Сирии в знак дружбы

    Симферополь, 18 апреля. Сирийская делегация привезла в Ялту оливковые саженцы в знак дружбы между Россией и арабской республикой.

    «Мы привезли саженцы деревьев олива, чтобы посадить на русской земле, в Крыму. Это подарок от сирийского народа. Это закрепит дружбу и сотрудничество между Сирией и Россией навсегда, что мы будем братья и как одна семья», — отметил один из членов делегации.

    Напомним, что в среду Крым посетила сирийская делегация во главе с министром экономики и внешней торговли Самером аль-Халилем. Она намерена принять участие в Ялтинском международном экономическом форуме, который будет проходить с 19 по 21 апреля.

    Ожидается, что в рамках форуме будет подписан договор о побратимстве между Ялтой и Латакией, а также соглашение о создание в крымском порту хаба, через который будут осуществляться поставки зерна в Сирию. Первоначально планировалось, что сирийскую делегацию в Крыму возглавит премьер-министр Имад Хамис, однако он был вынужден отменить визит в Россию из-за атаки США, Великобритании и Франции на САР.

    Автор: Антон Соколов
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