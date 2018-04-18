Губернатор Латакии поблагодарил народ и армию РФ за неоценимую помощь Сирии

Симферополь, 18 апреля. Сирия благодарна народу России и ВС РФ за помощь, которая оказывается ближневосточному государству на протяжении всего конфликта в САР.

Об этом заявил губернатор провинции Латакия Ибрагим Салим, который в составе сирийской делегации в среду прибыл в Крым для участия в Ялтинском экономическом форуме.

«От имени всех членов сирийской делегации хочу поблагодарить российское руководство, российский народ и армию за ту неоценимую помощь, которую нам оказывали и продолжаете оказывать на всем протяжении сирийского конфликта», — отметил Салим.

Напомним, делегация САР в составе 80 человек прибыла в Крым 18 апреля. В аэропорту Симферополя гостей с Ближнего Востока встретил губернатор республики Сергей Аксенов. Возглавляет сирийскую делегацию министр экономики и внешней торговли страны Самер аль-Халиль.