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Новости Сирии
Губернатор Латакии поблагодарил народ и армию РФ за неоценимую помощь Сирии
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    Губернатор Латакии поблагодарил народ и армию РФ за неоценимую помощь Сирии

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    Губернатор Латакии поблагодарил народ и армию РФ за неоценимую помощь Сирии

    Симферополь, 18 апреля. Сирия благодарна народу России и ВС РФ за помощь, которая оказывается ближневосточному государству на протяжении всего конфликта в САР.

    Об этом заявил губернатор провинции Латакия Ибрагим Салим, который в составе сирийской делегации в среду прибыл в Крым для участия в Ялтинском экономическом форуме.

    «От имени всех членов сирийской делегации хочу поблагодарить российское руководство, российский народ и армию за ту неоценимую помощь, которую нам оказывали и продолжаете оказывать на всем протяжении сирийского конфликта», — отметил Салим. 

    Напомним, делегация САР в составе 80 человек прибыла в Крым 18 апреля. В аэропорту Симферополя гостей с Ближнего Востока встретил губернатор республики Сергей Аксенов. Возглавляет сирийскую делегацию министр экономики и внешней торговли страны Самер аль-Халиль. 

    Автор: Федор Веснин
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