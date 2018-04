Журнал People назвал самую красивую женщину мира

Москва, 18 апреля. Американский журнал People назвал певицу Пинк самой красивой женщиной 2018 года. Фотография певицы была с ее сыном и дочерью была опубликована на обложке специального номера журнал People, передает «Пятый канал».

