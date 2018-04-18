Меню
Общество
Журнал People назвал самую красивую женщину мира
Политика
Россия готова предъявить Великобритании триаду обвинений по делу Скрипаля – Шульгин
Следующая новость
Загрузка...

    Журнал People назвал самую красивую женщину мира

    87

    Журнал People назвал самую красивую женщину мира

    Москва, 18 апреля. Американский журнал People назвал певицу Пинк самой красивой женщиной 2018 года. Фотография певицы была с ее сыном и дочерью была опубликована на обложке специального номера журнал People, передает «Пятый канал».

    «Я чувствую себя более красивой, и я решила, что всю неделю, пока в продаже этот журнал, никто не посмеет смотреть мне прямо в глаза», — сказала Пинк, комментируя выбор редакции журнала People в эфире телешоу Эллен Дедженерес.

    Стоит отметить, что журнал People ежегодно публикует список 50 самых красивых людей мира, начиная с 1990. Первой женщиной, оказавшейся на верхней строчке рейтинга, была американская актриса Мишель Пфайффер. Позднее на обложке журнала появлялись Анджелина Джоли, Холли Берри, Дженнифер Лопес и другие знаменитости. Однако в последние годы журналисты People изменили свои приоритеты при выборе.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Постпред РФ при ОЗХО уличил Лондон во лжи в «деле Скрипаля» по 8 пунктам

    Постпред РФ при ОЗХО уличил Лондон во лжи в «деле Скрипаля» по 8 пунктам

    22:50   18 Апреля 2018
    45
    Химическое вещество, которым отравили Скрипалей, произведено на Западе — эксперт

    Химическое вещество, которым отравили Скрипалей, произведено на Западе — эксперт

    22:21   18 Апреля 2018
    134
    Россия доказала, что ядовитое вещество из «дела Скрипаля» патентовалось в США

    Россия доказала, что ядовитое вещество из «дела Скрипаля» патентовалось в США

    20:17   18 Апреля 2018
    5842
    «Россия — сверхдержава»: Курц рассказал о переговорах с Путиным по Сирии

    «Россия — сверхдержава»: Курц рассказал о переговорах с Путиным по Сирии

    17:13   18 Апреля 2018
    3517