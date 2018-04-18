Журнал People назвал самую красивую женщину мира

Москва, 18 апреля. Американский журнал People назвал певицу Пинк самой красивой женщиной 2018 года. Фотография певицы была с ее сыном и дочерью была опубликована на обложке специального номера журнал People, передает «Пятый канал».

«Я чувствую себя более красивой, и я решила, что всю неделю, пока в продаже этот журнал, никто не посмеет смотреть мне прямо в глаза», — сказала Пинк, комментируя выбор редакции журнала People в эфире телешоу Эллен Дедженерес.

Стоит отметить, что журнал People ежегодно публикует список 50 самых красивых людей мира, начиная с 1990. Первой женщиной, оказавшейся на верхней строчке рейтинга, была американская актриса Мишель Пфайффер. Позднее на обложке журнала появлялись Анджелина Джоли, Холли Берри, Дженнифер Лопес и другие знаменитости. Однако в последние годы журналисты People изменили свои приоритеты при выборе.