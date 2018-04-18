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«Мы будем не ниже, а потом и выше»: на Украине собрались превзойти армию РФ
Политика
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    «Мы будем не ниже, а потом и выше»: на Украине собрались превзойти армию РФ

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    «Мы будем не ниже, а потом и выше»: на Украине собрались превзойти армию РФ

    Киев, 18 апреля. Украинский военнослужащий Глеб Бабич, участвующий в так называемой АТО, заявил, что украинские вооруженные силы вскоре смогут на равных тягаться с российской армией. По словам силовика, четыре года назад ВСУ находились в «состоянии абсолютного нуля», а теперь поднялись до 29-го места.

    И, несмотря на то, что Россия в том же рейтинге занимает второе место после США, Бабич уверен, что в качественном плане украинская армия уже через пару лет догонит российскую, а еще через пару лет — превзойдет.

    «В качественном составе — однозначно. Пройдет определенное время, и мы будем не ниже, а потом и выше. Если ничего не помешает, то в течение пары лет мы продвинемся значительно ближе к России», — подчеркнул он, выступая в эфире украинского телевидения.

    Напомним, что ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина обладает одной из самых эффективных армий в мире и одной из лучшей в Европе. Согласно рейтингу Global Firepower-2018, украинская армия переместилась с 30-й на 29-ю позицию. Первые три места рейтинга заняли США, Россия и Китай.

    При этом, дезертирство и пьянство по-прежнему остаются главными проблемами ВСУ. В начале апреля сообщалось о том, что пьяный украинский силовик подорвался на мине, когда пытался сбежать из части.

     

    Автор: Алексей Громов
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