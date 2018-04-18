Сирия: в освобожденный город Дума возвращается мирная жизнь

Дума, 18 апреля. В сирийской провинции Восточная Гута идут активные работы по восстановлению города Дума, который недавно был освобожден от боевиков террористической группировки «Джейш аль-Ислам», передает РИА Новости.

В настоящее время жители города разбирают завалы, а также работает строительная и дорожная техника, с помощью которой расчищаются дороги от сгоревших автомобилей и баррикад, а также завалы от разрушенных зданий. В городе открываются пункты общественного питания, а также восстанавливается уличная торговля. Подразделения сирийских правительственных войск и российской военной полиции поддерживают правопорядок в городе.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что 13 апреля был полностью завершен вывод боевиков «Джейш аль-Ислам» из города Дума в Восточной Гуте. По данным ведомства, город покинули более 20 тысяч боевиков и членов их семей, после чего город перешел под контроль правительства Сирии.