Меню
Новости Сирии
Сирия: в освобожденный город Дума возвращается мирная жизнь
Политика
«Противогазы и белые каски»: жители Думы нашли на свалке реквизит организаторов провокации
Следующая новость
Загрузка...

    Сирия: в освобожденный город Дума возвращается мирная жизнь

    161

    Сирия: в освобожденный город Дума возвращается мирная жизнь

    Дума, 18 апреля. В сирийской провинции Восточная Гута идут активные работы по восстановлению города Дума, который недавно был освобожден от боевиков террористической группировки «Джейш аль-Ислам», передает РИА Новости.

    В настоящее время жители города разбирают завалы, а также работает строительная и дорожная техника, с помощью которой расчищаются дороги от сгоревших автомобилей и баррикад, а также завалы от разрушенных зданий. В городе открываются пункты общественного питания, а также восстанавливается уличная торговля. Подразделения сирийских правительственных войск и российской военной полиции поддерживают правопорядок в городе.

    Ранее Минобороны РФ сообщило, что 13 апреля был полностью завершен вывод боевиков «Джейш аль-Ислам» из города Дума в Восточной Гуте. По данным ведомства, город покинули более 20 тысяч боевиков и членов их семей, после чего город перешел под контроль правительства Сирии.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Россия доказала, что ядовитое вещество из «дела Скрипаля» патентовалось в США

    Россия доказала, что ядовитое вещество из «дела Скрипаля» патентовалось в США

    20:17   18 Апреля 2018
    3113
    «Россия — сверхдержава»: Курц рассказал о переговорах с Путиным по Сирии

    «Россия — сверхдержава»: Курц рассказал о переговорах с Путиным по Сирии

    17:13   18 Апреля 2018
    3118
    ДНР: Донецкую фильтровальную станцию отключили из-за обстрелов ВСУ

    ДНР: Донецкую фильтровальную станцию отключили из-за обстрелов ВСУ

    16:55   18 Апреля 2018
    322
    Скрипалей ввели в кому, чтобы манипулировать со следствием — делегация РФ в ОЗХО

    Скрипалей ввели в кому, чтобы манипулировать со следствием — делегация РФ в ОЗХО

    13:57   18 Апреля 2018
    1938