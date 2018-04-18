Накормят всех: эксперт заверил, что продуктового кризиса во время ЧМ-2018 не случится

Крупные торговые сети опасаются, что во время чемпионата мира по футболу в России могут быть сбои в поставках продуктов. Это связано с тем, что в городах-организаторах будут введены ограничения на движение грузовиков. Ритейлеры и производители просят местные власти, как можно раньше опубликовать измененную схему движения, чтобы не допустить, по их словам, дефицита продуктов.

Как отметил Федеральному агентству новостей руководитель центра политэкономических исследований Василий Колташов, слухи о возможном недостатке продуктов сильно преувеличены.

«Страшные слухи ходят, что целые регионы останутся без еды, соли и даже консервов, так как грузовики не смогут это все привезти. Этого не произойдет, — уверяет эксперт. — Накормят всех! Если сроки поставок сдвинутся, ничего страшного не случится. Не будет никакого дефицита. Ритейлеры и поставщики в силах скорректировать свой бизнес и подстроиться под ситуацию. Конечно, чтобы это сделать, им необходимо иметь на руках схему. Но эту схему опубликуют, и тогда можно будет понять, как действовать. Выходов — масса: доставить продукты заранее, изменить ассортимент, снизив количество скоропортящихся товаров».

Производители продуктов питания направили письмо властям тех регионов, где пройдут матчи чемпионата мира, чтобы в кратчайшие сроки согласовать логистику.

Как сообщают «Ведомости», самые жесткие ограничения на движение грузовиков будут введены в Самаре.Там планируется ввести аккредитацию для предприятий. Те компании, которые ее не получат, смогут завозить продукты в город только ночью. Ростов-на-Дону в свою очередь планирует ввести ограничения только в районе стадиона. Москва же вообще не намерена изменять схему движения грузового транспорта.

Ограничивать движение грузовиков местным властям позволяет указ президента России, который был подписан в мае прошлого года. Документ регулирует меры безопасности на время мундиаля. Тщательно следить за ситуацией будут и спецслужбы. Сотрудники ФСБ будут останавливать подозрительные фуры. Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.