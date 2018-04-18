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Медведев уволил замглавы Росавиации
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    Медведев уволил замглавы Росавиации

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    Медведев уволил замглавы Росавиации

    Москва, 18 апреля. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев снял с должности заместителя главы Росавиации Михаила Буланова.

    Как отмечается в появившемся на сайте кабмина распоряжении, об отставке попросил сам Буланов.

    «Освободить Буланова Михаила Викторовича от должности заместителя руководителя Федерального агентства воздушного транспорта по его просьбе», — говорится в документе.

    С чем именно связано решение Буланова, в распоряжении не уточняется.

    Напомним, в июле прошлого года глава Минтранса РФ Максим Соколов назначил Буланова ответственным за вопросы, связанные с сертификацией воздушных судов.  

    Автор: Федор Веснин
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