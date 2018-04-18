Меню
Украина
В Минобороны Украины признались, какую цену заплатили Чехии за списанные БМП
Политика
«Противогазы и белые каски»: жители Думы нашли на свалке реквизит организаторов провокации
Следующая новость
Загрузка...

    В Минобороны Украины признались, какую цену заплатили Чехии за списанные БМП

    237

    В Минобороны Украины признались, какую цену заплатили Чехии за списанные БМП

    Киев, 18 апреля. В министерстве обороны Украины рассказали, сколько стоили Киеву чешские БМП. 

    На заседании комитета парламента Украины по вопросам национальной безопасности и обороны цифры озвучил заместитель главы Минобороны страны Игорь Павловский.

    «Стоимость одной машины по контракту, ориентировочно, составляет 169 000 долларов или 4 миллиона 379 тысяч гривен. Стоимость корпуса – 99 000 долларов, башня с вооружением – 66 000 долларов, стоимость работ Житомирского бронетанкового завода – 4000 долларов», – доложил Павловский.  Его цитируют украинские СМИ. 

    Отмечается также, что БМП были изготовлены по заказу ВС Швеции, однако Стокгольм не стал их покупать. Около 15 лет списанные боевые машины стояли на складах, пока интерес к ним не проявили в Киеве.

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Россия доказала, что ядовитое вещество из «дела Скрипаля» патентовалось в США

    Россия доказала, что ядовитое вещество из «дела Скрипаля» патентовалось в США

    20:17   18 Апреля 2018
    3113
    «Россия — сверхдержава»: Курц рассказал о переговорах с Путиным по Сирии

    «Россия — сверхдержава»: Курц рассказал о переговорах с Путиным по Сирии

    17:13   18 Апреля 2018
    3118
    ДНР: Донецкую фильтровальную станцию отключили из-за обстрелов ВСУ

    ДНР: Донецкую фильтровальную станцию отключили из-за обстрелов ВСУ

    16:55   18 Апреля 2018
    322
    Скрипалей ввели в кому, чтобы манипулировать со следствием — делегация РФ в ОЗХО

    Скрипалей ввели в кому, чтобы манипулировать со следствием — делегация РФ в ОЗХО

    13:57   18 Апреля 2018
    1938