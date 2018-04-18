В Минобороны Украины признались, какую цену заплатили Чехии за списанные БМП

Киев, 18 апреля. В министерстве обороны Украины рассказали, сколько стоили Киеву чешские БМП.

На заседании комитета парламента Украины по вопросам национальной безопасности и обороны цифры озвучил заместитель главы Минобороны страны Игорь Павловский.

«Стоимость одной машины по контракту, ориентировочно, составляет 169 000 долларов или 4 миллиона 379 тысяч гривен. Стоимость корпуса – 99 000 долларов, башня с вооружением – 66 000 долларов, стоимость работ Житомирского бронетанкового завода – 4000 долларов», – доложил Павловский. Его цитируют украинские СМИ.

Отмечается также, что БМП были изготовлены по заказу ВС Швеции, однако Стокгольм не стал их покупать. Около 15 лет списанные боевые машины стояли на складах, пока интерес к ним не проявили в Киеве.