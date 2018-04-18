Меню
Весь мир
У берегов Дании нашли таинственную «подлодку Гитлера»
Политика
МИД РФ скептически отнесся к заявлению техсекретариата ОЗХО по «делу Скрипаля»
Следующая новость
Загрузка...

    У берегов Дании нашли таинственную «подлодку Гитлера»

    5718

    У берегов Дании нашли таинственную «подлодку Гитлера»

    Москва, 18 апреля. У берегов Дании обнаружена легендарная немецкая подлодка U-3523, которая якобы перевозила Гитлера в Южную Америку в 1945 году. Об этом сообщает британская газета The Daily Star.

    Подводная лодка была обнаружена сотрудниками Морского военного музея в Ютландии. По данным издания, лодка находится в десяти морских милях от города Скаген, который расположен на северной оконечности полуострова Ютландия. Субмарина находится на глубине 123 метров. Внутри подлодки «заживо похоронены» 58 членов экипажа. Находка опровергает легенду, согласно которой U-3523 доставила в Южную Америку Гитлера.

    Стоит отметить, что U-3523 является субмариной проекта XXI. В свое время подлодка отличалась новизной и совершенством, однако субмарина поздно поступила на вооружение, поэтому практически не принимала участия в боевых действиях.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Россия доказала, что ядовитое вещество из «дела Скрипаля» патентовалось в США

    Россия доказала, что ядовитое вещество из «дела Скрипаля» патентовалось в США

    20:17   18 Апреля 2018
    3113
    «Россия — сверхдержава»: Курц рассказал о переговорах с Путиным по Сирии

    «Россия — сверхдержава»: Курц рассказал о переговорах с Путиным по Сирии

    17:13   18 Апреля 2018
    3118
    ДНР: Донецкую фильтровальную станцию отключили из-за обстрелов ВСУ

    ДНР: Донецкую фильтровальную станцию отключили из-за обстрелов ВСУ

    16:55   18 Апреля 2018
    322
    Скрипалей ввели в кому, чтобы манипулировать со следствием — делегация РФ в ОЗХО

    Скрипалей ввели в кому, чтобы манипулировать со следствием — делегация РФ в ОЗХО

    13:57   18 Апреля 2018
    1938