У берегов Дании нашли таинственную «подлодку Гитлера»

Москва, 18 апреля. У берегов Дании обнаружена легендарная немецкая подлодка U-3523, которая якобы перевозила Гитлера в Южную Америку в 1945 году. Об этом сообщает британская газета The Daily Star.

Подводная лодка была обнаружена сотрудниками Морского военного музея в Ютландии. По данным издания, лодка находится в десяти морских милях от города Скаген, который расположен на северной оконечности полуострова Ютландия. Субмарина находится на глубине 123 метров. Внутри подлодки «заживо похоронены» 58 членов экипажа. Находка опровергает легенду, согласно которой U-3523 доставила в Южную Америку Гитлера.

Стоит отметить, что U-3523 является субмариной проекта XXI. В свое время подлодка отличалась новизной и совершенством, однако субмарина поздно поступила на вооружение, поэтому практически не принимала участия в боевых действиях.