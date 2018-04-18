Сирия сегодня: США заявили о готовности применить силу против РФ, ребенок рассказал об участии в съемке «химатаки» в Думе

Сирия сегодня, 18 апреля. США заявили о готовности применить силу против РФ в Сирии. За участие в постановочной съемке «химатаки в Думе» ребенку «заплатили» финиками и печеньем. Минобороны Сирии презентовало видеоролик с системами ПВО российского производства.

США заявили о готовности применить силу против России в Сирии

Соединенные Штаты не стремятся к конфронтации с Россией в Сирии, но при необходимости готовы применить силу. Такое заявление сделал помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл.

По словам Митчелла, США «выполнили свою часть [работы] по избеганию спирали эскалации» с Россией.

«Мы поддерживали каналы по предотвращению инцидентов, чтобы избежать столкновений в серьезно перегруженном и сложном боевом пространстве, — цитирует РИА Новости фрагмент доклада Митчелла международному комитету палаты представителей конгресса США. — Эти усилия помогают свести к минимуму риск просчета, недопонимания или случайного столкновения».

При этом представитель Госдепа отметил, что США «не ищут конфронтации» с Россией, но «готовы применить необходимую и пропорциональную силу для самозащиты».

Сирийский мальчик рассказал, как снимали «химатаку в Думе»

Сирийский мальчик Хасан Диаб, который был участником постановочного видеоролика организации «Белые каски» о якобы имевшей место «химической атаке» в городе Дума под Дамаском, рассказал подробности съемок.

«Мы были в подвале, — рассказал Хасан в эфире телеканала «Россия 24». — Мама сказала, что сегодня нечего есть, еда будет только завтра. Потом мы услышали крик на улице: «Скорее идите в больницу!» Мы побежали в больницу, там меня схватили и стали поливать водой, а потом нас положили на кровать с другими людьми».

Отец мальчика подтвердил слова Хасана, мужчина также отметил, что никакой химатаки в Думе не было.

Военкор телеканала Евгений Поддубный рассказал, что голодного мальчика вынудили сниматься в постановочном ролике, «заплатив» ему едой.

«Мальчику нечего было есть, ему за эти съемки дали рис, финики и печенье», — рассказал Поддубный.

Сирия показала комплексы ПВО российского производства

Министерство обороны Сирии показало видеоролик с новейшими средствами ПВО российского производства, состоящими на вооружении Сирийской арабской армии (САА). Ролик опубликован на канале Минобороны Сирии на YouTube.

В частности, на ролике представлены модуль «Стрелец» российского производства, предназначенный для пуска ракет «Игла» и «Игла-С»; пуски могут производиться как с земли, так и из воздушного и морского пространства. Также сирийские военные продемонстрировали зенитно-ракетный комплекс «Бук-М2Э», ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» и другие образцы средств ПВО российского производства.

Несколько дней назад США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по сирийским объектам, по мнению стран коалиции, якобы использовавшимся для производства химического оружия. Было выпущено более ста ракет, 71 из которых была перехвачена сирийской ПВО.