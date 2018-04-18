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Ситуация в Донбассе далека от стабильности, несмотря на «пасхальное» перемирие — ОБСЕ
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    Ситуация в Донбассе далека от стабильности, несмотря на «пасхальное» перемирие — ОБСЕ

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    Ситуация в Донбассе далека от стабильности, несмотря на «пасхальное» перемирие — ОБСЕМинск, 18 апреля. Ситуация в Донбассе остается крайне нестабильной, несмотря на заключенное между сторонам «пасхальное» перемирие. Об этом в среду заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

    «В последнее время ситуация в зоне конфликта была далеко не стабильной. Я лично убедился в сложностях, которые испытывает население, особенно пожилые люди и люди с инвалидностью», — отметил он.

    Напомним, что накануне министр внутренних дел Украины Арсен Аваков провел переговоры с помощником госсекретаря США Уэссом Митчеллом, в ходе которых стороны обсудили план поэтапного «возвращения» Донбасса.

    Ранее Аваков обнародовал собственный план, который предусматривает использование сил международных миротворцев для постепенного захвата территорий Донбасса вместо открытой силовой операции. Согласно данным ООН, в ходе вооруженного конфликта в Донбассе погибли уже более 10 тыс. человек.

    Автор: Антон Соколов
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