Россия доказала, что ядовитое вещество из «дела Скрипаля» патентовалось в США

Гаага, 18 апреля. Представитель России в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин заявил, что отравляющее вещество, которое, по версии Великобритании, использовалось для отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, производилось и патентовалось в США в качестве химоружия.

На заседании исполнительного совета ОЗХО в Гааге Шульгин 18 апреля показал документ американского ведомства по патентам и товарным знакам 2015 года. В нем речь идет об изобретении пули, имеющей емкость для отравляющих веществ.

«По крайней мере одной из активных субстанций, которой может снаряжаться данная пуля, могут по выбору быть следующие нервные агенты, включая табун, зарин, зоман, циклозарин, VG, VM, VR, VX и, внимание, агенты, относящиеся к типу «Новичок», — привел Шульгин отрывок документа.

Он подчеркнул, что таким образом документ ведомства по патентам и товарным знакам США подтверждает, что в стране вещества типа «Новичок» не только производились, но и патентовались как химоружие.

Напомним, ранее один из создателей нервно-паралитического вещества «Новичок» Владимир Углев рассказал в интервью Федеральному агентству новостей, почему комиссия ОЗХО не сможет определить виновника «инцидента в Солсбери».