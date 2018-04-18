Госдеп намерен силой заставить Россию дружить с США

Вашингтон, 18 апреля. Власти США намерены продолжать оказывать давление на Россию до тех пор, пока она не согласится на диалог. Об этом в среду заявил помощник госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Уэсс Митчелл.

«Стратегия состоит в усилении давления и в том, чтобы указать на дверь, ведущую к диалогу. В конце концов, на российское правительство ложится ответственность за то, будут или нет они использовать эти возможности к диалогу», — отметил он.

По словам чиновника, США имеют с Россией дипломатические и военные каналы, по которым обсуждают Сирию, Украину и другие вопросы. При этом, считает Митчелл, Россия не всегда использует эти каналы.

Отметим, что российская сторона неоднократно заявляла о готовности сотрудничать с США и другими западными странами, однако зарубежные партнеры сами отказываются от взаимодействия. Именно США в 2014 году разорвали военные контакты с Россией на фоне украинского кризиса.

Кроме того, Штаты самостоятельно приняли решение о ракетном ударе по Сирии, где находятся российские военные специалисты, не обсудив данный вопрос ни с Москвой, ни с Советом Безопасности ООН — единственной международной структурой, которая имеет право санкционировать подобную операцию.