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Крым расширит экономическое сотрудничество с Сирией — Аксенов
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    Крым расширит экономическое сотрудничество с Сирией — Аксенов

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    Крым расширит экономическое сотрудничество с Сирией — Аксенов

    Симферополь, 18 апреля. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что республика намерена активно участвовать в расширении экономического сотрудничества с Сирией. 

    «С учетом того, что Владимир Путин принял политическое решение оказывать помощь Сирии и сирийскому народу, Крым как субъект РФ будет активно участвовать в расширении экономического сотрудничества с САР», — отметил он во время встречи правительственной делегации Сирии, прибывшей для участия в IV Ялтинском международном экономическом форуме. 

    Напомним, ранее президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад в ходе встречи с делегацией Российской Федерации в Дамаске заявил, что на восстановление сирийской экономики необходимо 400 млрд долларов.

    Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Россия проводит операцию против запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»11 (ИГ)11 с сентября 2015 года по запросу Асада.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Тимур Румянцев
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