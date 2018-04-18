Крым расширит экономическое сотрудничество с Сирией — Аксенов

Симферополь, 18 апреля. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что республика намерена активно участвовать в расширении экономического сотрудничества с Сирией.

«С учетом того, что Владимир Путин принял политическое решение оказывать помощь Сирии и сирийскому народу, Крым как субъект РФ будет активно участвовать в расширении экономического сотрудничества с САР», — отметил он во время встречи правительственной делегации Сирии, прибывшей для участия в IV Ялтинском международном экономическом форуме.

Напомним, ранее президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад в ходе встречи с делегацией Российской Федерации в Дамаске заявил, что на восстановление сирийской экономики необходимо 400 млрд долларов.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Россия проводит операцию против запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»11 (ИГ)11 с сентября 2015 года по запросу Асада.

1 Организация запрещена на территории РФ.