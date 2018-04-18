Сирия: мирные жители восстали против террористов «Джебхат ан-Нусры» в провинции Идлиб

Дамаск, 18 апреля. На юге сирийской провинции Идлиб мирные жители восстали против боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ). Об этом сообщает информационное агентство Fars News Agency.

По данным агентства, мирные жители населенного пункта Кафр-Сайна, который расположен на юге провинции Идлиб восстали против террористов «Джебхат ан-Нусры» после того, как боевики задержали несколько жителей деревни. Мирные жители вступили в противостояние с террористами, а также перекрыли все дороги в населенный пункт.

Ранее стало известно, что более 100 боевиков были уничтожены в результате столкновений между группировками «Ахрар аш-Шам» и «Джебхат ан-Нусра». Кроме того, в настоящее время между этими группировками происходят столкновения на западе провинции Алеппо.

1 Организация запрещена на территории РФ.