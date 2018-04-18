В ДНР заявили, что Киев отказался привлекать Красный Крест к выплате пенсий в Донбассе

Донецк, 18 апреля. Украинские власти отклонили предложение Международного комитета Красного Креста (МККК), который предложил выплачивать пенсии маломобильным пенсионерам в ДНР. Об этом в среду заявила официальный представитель полпреда Донецкой народной республики в контактной группе Виктория Талакина.

«Что касается реакции украинской стороны, она оказалась совершенно предсказуемой — Украина считает невозможным делегирование полномочий по выплате пенсий какой-либо другой стороне», — пишет она в Facebook.

По словам Талакиной, Донецк настаивает на том, чтобы Киев возобновил пенсионными выплаты всем жителям Донбасса. Предложения ДНР начать социальные выплаты, открыть мобильные банки на линии разграничения — тоже не принесли никаких результатов.

Напомним, что украинские власти перестали выплачивать пенсии и зарплаты в Донбассе с лета 2014 года. С апреля 2015 года эти обязанности взяли на себя власти Донецкой и Луганской народных республик. Несмотря на минские договоренности, которые требуют прекращение огня и отвод военной техники, стрельба в Донбассе по-прежнему продолжается.