Американцы еще полетают над Россией: Минтранс продлил разрешение для авиакомпаний США

Министерство транспорта России в последний момент продлило на следующие полгода разрешение на транзитные полеты американских авиакомпаний через российскую территорию.

То, что Минтрас даст согласие американским авиакомпаниям выполнять беспосадочные перелеты над территорией России буквально за несколько часов до истечения действия предыдущего разрешения, «было предсказуемым итогом геополитической напряженности», рассказал Федеральному агентству новостей руководитель юридической службы Федерального профсоюза авиадиспетчеров Олег Бабич.

«Наши переговорщики тянули, но выдали разрешение в итоге. Сомневаюсь, что был бы иной исход, потому что пролетные сборы собираются в валюте, они очень важны в доходах государства», — заявил Олег Бабич.

Разрешение действует до 28 октября 2018 года. Летать можно тремя маршрутами. Основные из беспосадочных коридоров — это транссибирский и кроссполярный. Первый обеспечивает кратчайшее расстояние при полетах из Европы в Азию и обратно. Второй — при перелетах из Азии в Северную Америку и обратно. Используются разные маршруты, они конкретно прописаны в выдаваемых разрешениях.

«При отклонении самолета с маршрута сразу, конечно, истребители не взлетают, и системы ПВО не срабатывают, но это повод проверить, что произошло на борту, — комментирует эксперт ФАН. — Обычно это делает диспетчер, который запрашивает информацию у пилотов. Но такие происшествия происходят крайне редко».

Никаких особых или дискриминационных условий при этом американцы не получили. А вот наши авиакомпании даже при трансграничные перелетах роялти платить не будут, в этом у них получаются льготные условия.

Для грузовых рейсов американцы получили только временное разрешение — всего на три дня, и его действие истекает 20 апреля. Минтранс РФ, как пишут американские СМИ, предложил Госдепу обсудить альтернативные маршруты.

Однако эксперт ФАН считает, что неразрешимых проблем с получением разрешений на транзитные грузовые авиаперевозки у американцев возникнуть не должно.

«Думаю, продлят и пролетные разрешения для грузовых рейсов. Может быть, помурыжат американцев немного, возможно, на неделю оставят без разрешения, но в итоге продлят. Это приносит неплохие деньги в страну», — говорит Олег Бабич.

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) не смогло предоставить ФАН оперативный комментарий.

Плата за беспосадочные перелеты или роялти установлена межправительственными соглашениями с конца 1960-х годов. Такие маршруты — это кратчайшее расстояние для перелетов из Европы в Азию и обратно, а также с севера Северной Америки в Азию и обратно.

Исторически агентом правительства по получению роялти выступает «Аэрофлот», который в 2015 году собрал его с авиакомпаний на 31,6 млрд рублей, а в 2016 году — на 35,9 млрд рублей.