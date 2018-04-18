Продажи кроссовера Mitsubishi‍ Eclipse Cross начались в России

Москва, 18 апреля. Компания Mitsubishi представила в России новый кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross. Модель уже появилась на официальном сайте автопроизводителя в РФ.

Eclipse Cross доступен в пяти комплектациях. Базовый набор включает в себя противотуманные и галогеновые фары, 18-дюймовые легкосплавные диски, а также различные системы помощи водителю (ASC, TCL, HSA и другие). Цена самой простой комплектации составляет 1,39 миллиона рублей.

Mitsubishi Eclipse Cross стартует на российском рынке



Компания Mitsubishi 17 апреля начала продажи в России нового компактного кроссовера Mitsubishi Eclipse Cross для российского рынка. Автомобиль доступен в пяти исполнениях по цене от 1 млн 399 тыс. руб https://t.co/PVjQu8jdrt pic.twitter.com/yAlP9IHkFm — АВТОСТАТ (@Autostat) April 18, 2018

Все версии «паркетника» оснащены 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 150 лошадиных сил. В салонах Mitsubishi Eclipse Cross появится уже в конце текущего месяца.