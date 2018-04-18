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Продажи кроссовера Mitsubishi‍ Eclipse Cross начались в России
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    Продажи кроссовера Mitsubishi‍ Eclipse Cross начались в России

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    Продажи кроссовера Mitsubishi Eclipse Cross начались в России

    Москва, 18 апреля. Компания Mitsubishi представила в России новый кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross. Модель уже появилась на официальном сайте автопроизводителя в РФ.

    Eclipse Cross доступен в пяти комплектациях. Базовый набор включает в себя противотуманные и галогеновые фары, 18-дюймовые легкосплавные диски, а также различные системы помощи водителю (ASC, TCL, HSA и другие). Цена самой простой комплектации составляет 1,39 миллиона рублей.

    Все версии «паркетника» оснащены 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 150 лошадиных сил. В салонах Mitsubishi Eclipse Cross появится уже в конце текущего месяца.   

    Автор: Федор Веснин
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