В Госдуме назвали главную задачу России в Сирии

Москва, 18 апреля. Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил, что восстановление потенциала площадок в Астане и Сочи является главной задачей России в Сирии.

«Сегодня главная задача в Сирии — это восстановление потенциала площадок в Астане и в Сочи, которые направлены на реальное объединение сирийской нации, создание новой конституции и проведение выборов, — сказал Шаманов в интервью журналистам. — Это неизбежно будет сделано», передает РИА Новости.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с главой Ирана Хасаном Роухани подчеркнул важность астанинского процесса для урегулирования конфликта в Сирии.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Россия проводит операцию против запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»11 (ИГ)11 с сентября 2015 года по запросу президента САР Башара Асада.

1 Организация запрещена на территории РФ.