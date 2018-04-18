Меню
Новости Сирии
«Бесстыдство высшей категории»: Шаманов отреагировал на заявление Госдепа по Сирии
Политика
«Противогазы и белые каски»: жители Думы нашли на свалке реквизит организаторов провокации
Следующая новость
Загрузка...

    «Бесстыдство высшей категории»: Шаманов отреагировал на заявление Госдепа по Сирии

    1782

    «Бесстыдство высшей категории»: Шаманов отреагировал на заявление Госдепа по Сирии

    Москва, 18 апреля. Заявление помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Азии Уэсса Митчелла о скором нанесении поражения террористической организации «Исламское государство»1 (организация запрещена в России) является бесстыдством высшей категории. Об этом заявил председатель комитета по обороне Государственной думы РФ Владимир Шаманов.

    «Это вообще бесстыдство высшей категории», — подчеркнул Владимир Шаманов. 

    Ранее Госдеп заявил, что США и их союзники нанесут поражение террористической организации «Исламское государство» в ближайшие «дни и недели».

    Владимир Шаманов отметил, что «бандиты», которых поддерживают США и их союзники, были вывезены на автобусах из Восточной Гуты «по доброй воле России во взаимодействии с согарантами».

    «Все эти попытки навести тень на плетень — это только является задачей ввести в заблуждение общественное мнение. Хотя, как показывает действительность, им все обратно и возвращается», — цитирует РИА Новости Шаманова.

    Ранее США назвали главную цель нахождения американских военных в Сирии.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Россия доказала, что ядовитое вещество из «дела Скрипаля» патентовалось в США

    Россия доказала, что ядовитое вещество из «дела Скрипаля» патентовалось в США

    20:17   18 Апреля 2018
    3113
    «Россия — сверхдержава»: Курц рассказал о переговорах с Путиным по Сирии

    «Россия — сверхдержава»: Курц рассказал о переговорах с Путиным по Сирии

    17:13   18 Апреля 2018
    3118
    ДНР: Донецкую фильтровальную станцию отключили из-за обстрелов ВСУ

    ДНР: Донецкую фильтровальную станцию отключили из-за обстрелов ВСУ

    16:55   18 Апреля 2018
    322
    Скрипалей ввели в кому, чтобы манипулировать со следствием — делегация РФ в ОЗХО

    Скрипалей ввели в кому, чтобы манипулировать со следствием — делегация РФ в ОЗХО

    13:57   18 Апреля 2018
    1938