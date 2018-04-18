«Бесстыдство высшей категории»: Шаманов отреагировал на заявление Госдепа по Сирии

Москва, 18 апреля. Заявление помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Азии Уэсса Митчелла о скором нанесении поражения террористической организации «Исламское государство»1 (организация запрещена в России) является бесстыдством высшей категории. Об этом заявил председатель комитета по обороне Государственной думы РФ Владимир Шаманов.

«Это вообще бесстыдство высшей категории», — подчеркнул Владимир Шаманов.

Ранее Госдеп заявил, что США и их союзники нанесут поражение террористической организации «Исламское государство» в ближайшие «дни и недели».

Владимир Шаманов отметил, что «бандиты», которых поддерживают США и их союзники, были вывезены на автобусах из Восточной Гуты «по доброй воле России во взаимодействии с согарантами».

«Все эти попытки навести тень на плетень — это только является задачей ввести в заблуждение общественное мнение. Хотя, как показывает действительность, им все обратно и возвращается», — цитирует РИА Новости Шаманова.

Ранее США назвали главную цель нахождения американских военных в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.