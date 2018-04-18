Саудовской Аравии интересен опыт «Газпрома»: эксперт прокомментировал подписанные соглашения

Москва, 18 апреля. Глава «Газпрома» Алексей Миллер и главный исполнительный директор Saudi Arabian Oil Company Амин Бен Хасан Нассер подписали дополнение к меморандуму о взаимопонимании между ПАО «Газпром» и Saudi Aramco.

Меморандум о взаимопонимании в области международного газового сотрудничества между обеими компаниями был подписан в октябре 2017 года. В подписанном сегодня дополнении предусмотрено создание совместного координационного комитета, сообщили ФАН в «Газпроме».

Как пояснил Федеральному агентству новостей генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов, Саудовской Аравии интересен опыт «Газпрома».

«Саудиты проявляют сейчас интерес к увеличению добычи газа, чтобы обеспечить им растущие мощности своих электростанций, где пока в качестве основного топлива используется нефть, — говорит Правосудов. — Поэтому они присматриваются к опыту крупных газовых компаний, в том числе, конечно, и «Газпрома». Что из этого сотрудничества выйдет, сказать сложно, ведь Эр-Рияд в нефтегазовой сфере традиционно сотрудничает со своим политическим союзником — США. Но то, что опыт «Газпрома» саудитам интересен — это безусловно».



Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) — государственная компания Королевства Саудовская Аравия, специализирующаяся на разведке, добыче, переработке, транспортировке и сбыте углеводородов.