Ялта и сирийская Латакия будут объявлены городами-побратимами на форуме в Крыму

Симферополь, 18 апреля. Ялта и сирийская Латакия станут городами-побратимами. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, соответствующее соглашение планируется подписать в рамках международного экономического форума, который пройдет 19-21 апреля в Ялте.

«Ялта будет городом-побратимом с Латакией», — отметил Аксенов, отвечая на вопросы журналистов.

Напомним, что в среду вечером Крым посетила делегация правительства Сирии во главе с министром экономики и внешней торговли Самером аль-Халилем. Первоначально планировалось, что сирийскую делегацию возглавит премьер-министр страны Имад Хамис, однако его визит в Крым был отменен из-за недавней ракетной атаки США, Великобритании и Франции на объекты сирийской армии.

Поводом для атаки послужило сообщение организации «Белые каски» о применении «химоружия» в сирийской Думе. При этом ни «каски», ни США не предоставили никаких доказательств того, что отравляющие вещества действительно были использованы. Россия осудила западную тройку и назвала ее действия актом агрессии против суверенного государства.