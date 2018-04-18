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Ялта и сирийская Латакия будут объявлены городами-побратимами на форуме в Крыму
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    Ялта и сирийская Латакия будут объявлены городами-побратимами на форуме в Крыму

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    Ялта и сирийская Латакия будут объявлены городами-побратимами на форуме в Крыму

    Симферополь, 18 апреля. Ялта и сирийская Латакия станут городами-побратимами. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, соответствующее соглашение планируется подписать в рамках  международного экономического форума, который пройдет 19-21 апреля в Ялте.

    «Ялта будет городом-побратимом с Латакией», — отметил Аксенов, отвечая на вопросы журналистов.

    Напомним, что в среду вечером Крым посетила делегация правительства Сирии во главе с министром экономики и внешней торговли Самером аль-Халилем. Первоначально планировалось, что сирийскую делегацию возглавит премьер-министр страны Имад Хамис, однако его визит в Крым был отменен из-за недавней ракетной атаки США, Великобритании и Франции на объекты сирийской армии.

    Поводом для атаки послужило сообщение организации «Белые каски» о применении «химоружия» в сирийской Думе. При этом ни «каски», ни США не предоставили никаких доказательств того, что отравляющие вещества действительно были использованы. Россия осудила западную тройку и назвала ее действия актом агрессии против суверенного государства.

    Автор: Антон Соколов
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