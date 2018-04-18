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Нужен жесткий ответ, чтобы предотвратить войну: в России придумали, как остановить провокации Мэй и Макрона
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    Нужен жесткий ответ, чтобы предотвратить войну: в России придумали, как остановить провокации Мэй и Макрона

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    Нужен жесткий ответ, чтобы предотвратить войну: в России придумали, как остановить провокации Мэй и Макрона

    Американцы говорят: «У нас рыночная экономика, но не рыночная политика». Завкафедрой международных отношений и дипломатии МГУ Николай Платошкин предложил начать действовать в отношении Запада, обвиняющего Россию в том, чего она не делала, по этому же принципу.

    «Может и нам стоит из этого исходить? Отвечать им сейчас надо. Не потому, что это какой-то «ура-патриотизм», нас обидели, нет. Отвечать нужно сейчас немедленно, чтобы предотвратить мировую войну. Вот кто не хочет в будущем мировой войны, тот сейчас выступает за жесткий ответ, чтобы отвадить шантажистов раз и навсегда. Помните 30-е годы? Ну, захватили Эфиопию. Нам какая разница? Захватили Судетскую область. Да наплевать — далеко, нас не касается. А потом Литву захватили немцы. К чему дошли-то?» — сказал эксперт-международник Николай Платошкин в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

    Нужен жесткий ответ, чтобы предотвратить войну: в России придумали, как остановить провокации Мэй и Макрона

    Завкафедрой международных отношений и дипломатии МГУ напомнил, что сказали на днях Тереза Мэй и Эммануэль Макрон.

    «Они сказали: «Еще раз ударим, если будут новые провокации». Кто-то сомневается, что бандиты могут распылить еще одну бочку хлорина? Поэтому, если сейчас будет жесткий ответ, но не против Соединенных Штатов, а против тех, кто это все затеял. Затеяли Мэй и Макрон, чтобы сплотить западный лагерь против нас и вернуть Трампа под свое крыло в этом отношении», — полагает Николай Платошкин.

    В качестве такого жесткого ответа эксперт назвал полный запрет на работу в России компаний, зарегистрированных в оффшорах под британской юрисдикцией.

    «Они сразу потеряют миллиарды долларов, а местный налогоплательщик ничего не потеряет. Дальше можно ввести запрет на покупку инвесторами, зарегистрированными на территории Франции и Британии, российских ценных бумаг. Почему они у нас все это покупают? Потому что у них 1% прибыли, а у нас 6-7%. Пусть отдохнут пока», — продолжил историк и дипломат.

    Он уверен, что если Лондон и Париж поймут, что Москва серьезно подошла к ответу по делу Скрипалей и удару по Сирии, следующих провокаций с их стороны может и не быть.

    Автор: Марина Степанова
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