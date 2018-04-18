Глава Ялты об украинских годах Крыма: То, что здесь творилось, дурно пахло и плохо бы закончилось

Ялтинский международный экономический форум, который в четвертый раз пройдет в Крыму, откроется в четверг, 19 апреля. Два года назад на форуме было подписано соглашение о строительстве нового терминала аэропорта в Симферополе, и нынешние гости Ялты прилетят уже в новое здание. Ожиданиями от предстоящего события в Крыму, а также от грядущего туристического сезона с Федеральным агентством новостей поделился врио главы администрации Ялты Алексей Челпанов. К руководству городской администрацией он приступил только 12 апреля и сейчас присматривается к вверенному ему знаменитому курортному городу.

— Алексей Владимирович, вы только 12 апреля взялись за руководство, а впереди и туристический сезон, и экономический форум, в Крыму открыли новый аэропорт и на очереди мост… Какие возможности видите для Ялты с появлением новых объектов крымской инфраструктуры?

— Впереди у нас активное развитие инфраструктуры. Старые терминалы аэропорта, возможно, будут использованы, как альтернативный вариант для транспортного сообщения, как автостанция, и будут интегрированы в логистику. Транспортная логистика по крымским трассам сейчас развивается от моста и аэропорта — все это увязывается в один узел, и уже через три-четыре года Крым будет развиваться уже совсем по-другому, ведь дороги — это торговля, туристы, финансы и экономическая положительная динамика.

С точки зрения готовности Ялты к этим изменениям есть сложности, к сожалению. На 2018 год в бюджете заложено всего девять миллионов рублей на 72 км дорог. Для сравнения скажу, что в Сочи заложено в бюджет около одного млрд рублей на содержание и ремонт 300 км дорог. Не хочу кого-то обвинять, но то, что творится в Ялте, — это бесхозяйственность.

Руководство республики и администрация Ялты сделают все, чтобы сезон в этом году прошел на высоком уровне. Должностных лиц нужно привлекать к ответу, чтобы они были не только «зарплатополучателями», но и отвечали за полученные от государства деньги.

Каких-то особенных прогнозов по увеличению потока туристов в связи с открытием новых объектов у нас пока нет, но Ялта — востребованный туристами регион, сюда всегда стремились люди, несмотря на то, что на черноморском побережье много летних курортов. В Ялте всегда были места проживания для различных социальных уровней — и для обеспеченных людей, и для бюджетных категорий. Люди жили летом и в домиках с крышами из шифера, и в санаториях, и в особняках… Ялта заполнена туристами всегда, благодаря и уникальному климату, и природным особенностям — горам, морю, сухому субтропическому климату. Желающие отдохнуть у нас будут постоянно, обидно только, что доходы от туристической отрасли не всегда расходуются на улучшение качества отдыха людей…

— Новый аэропорт и Крымский мост, которого мы ждем, очень современные и технологичные, они задают высокую планку всем городам Крыма. Ялта будет подтягиваться к столичным российским городам по техническим новинкам?

— У нас есть проект на благоустройство двухсот остановок общественного транспорта в городе, в том числе на оборудование их зонами WI-FI, питанием для телефонов и другими необходимыми для современного человека вещами. В этом году уже вряд ли их запустим, но на следующий год запланируем их открытие в центральных частях Ялтинского муниципального округа.

— Что успеете к этому туристическому сезону?

— Совершенно точно будет жесткий контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой и за стихийной торговлей. Все службы будут следить за порядком, чтобы люди на отдыхе чувствовали себя в безопасности. Это важно и с точки зрения благоустройства пляжей, которых, к сожалению, становится в Ялте все меньше и меньше. Есть такая неприятная тенденция в Ялте: все говорят о своей любви к городу, но на деле ведут себя по-другому. Люди, имеющие турбизнес, желают взять свою часть пляжа, вводят там пропускной режим, хотя по закону прибрежная полоса принадлежит народу. На данный момент не все закрытые пляжи имеют статус санаторных, где есть право вводить такой режим. На следующий год постараемся сделать городские пляжи более доступными.

— В четверг открывается Ялтинский экономический форум, какое участие в нем будет принимать ваш город, на какие инвестиционные проекты рассчитываете?

— Один из проектов, который хотелось бы осуществить, — это реконструкция стадиона «Авангард». Раньше в Ялте был один из лучших в Европе стадионов со всеми необходимыми площадками для спортсменов. Там был бассейн, который позже передали под строительство дома. Обещали построить новый бассейн в другом месте, но в итоге дом стоит, а бассейна нет. Там была легкоатлетическая площадка, зона для метания молота, копья — весь спектр легкой атлетики. Сюда приезжали спортсмены для тренировок в благодатном климате Ялты. Сейчас подобное направление развивается в Кисловодске, но хочется, чтобы и к Крыму привлекалось внимание, и чтобы спорт развивался на площадках Ялты.

— Знаю, что 15 апреля у вас прошел марафон «Ялта-2018», в котором приняли участие более тысячи спортсменов из 158 городов России, бежал даже глава Евпатории. Так что в сфере спорта что-то заметное происходит, не правда ли?

— Да, марафон — это очень правильное направление, донесение спорта в массы. Сейчас столько компьютеров, телефонов, что нужно еще больше внимания физическому воспитанию. Марафон — это прямо то, что нужно Ялте: положительная реклама городу, создание атмосферы здорового образа жизни у нас. На самом деле у нас достаточно спортивных людей: утром и вечером многие бегают по набережной, ездят на велосипедах и роликах. Но строительство нового стадиона нам очень нужно для того, чтобы люди еще активнее потянулись к спорту.

— Почти сразу после занятия поста врио администрации Ялты вы провели встречу с горожанами и пообещали делать это регулярно. Что услышали от людей?

— Основная проблема в том, что людям надоела бессердечность чиновников. Люди обращаются к власти, чтобы их услышали и, как минимум — пообщались, как максимум — помогли. Но, как я понимаю, контакт до сих пор был недостаточный. В ответ на обращение в администрацию приходило сухое письмо, что это не компетенция властей или «вопрос в проработке, обещаем решить», но ничего не решалось.

Как пример: житель Ялты, имеющий неплохое юридическое образование, поставил себе на участке пристройку и подал в суд иск на своих соседей, которые пристроили точно такую же. В итоге он получил решение о сносе соседской пристройки, но оставил свою. Многочисленные обращения соседей были без ответа.

Или же другая ялтинская история: состоятельный человек имеет дом, который выходит на проезжую часть, сносит пандус инвалида, потому что имеет определенный финансовый и властный ресурс. Он остался при своих интересах, смог заезжать к себе на транспорте, а соседка-инвалид вынуждена жаловаться городским властям.

Пока я увидел, что мера ответственности должностных лиц очень невысокая. Вместо того, чтобы заниматься своим делом, чиновники занимаются коммерческой деятельностью, хотя деньги при этом получают от государства. Было бы честно, получая деньги от государства, работать на это государство…

— Какие изменения в Крыму за четыре российских года вы, как крымчанин, отметите?

— Видно невооруженным взглядом, какое внимание уделяется республике, как финансируется создание школ, зон отдыха, инфраструктуры, дорог. Идет создание рабочих мест, улучшение бытовых условий.

— Но в той же Ялте есть недовольные. Например, таксисты постоянно жалуются, что больше нет иностранных туристов, а новый терминал с фиксированным трансфером в Ялту перекрывает им доступ к привычному летнему заработку…

— Да, иностранных туристов стало меньше, но, насколько я вижу средний срез мнений горожан, люди относятся к происходящему с пониманием. Да, зарабатывают сейчас меньше, но тот беспредел, который творился в Крыму и в Ялте, прекратился. Земля разграблялась, не было бюджета на содержание социальных объектов, инфраструктуры, заработок шел с продажи земли, все деньги уходили конкретных людям. У определенных лиц было все хорошо, у тех, кто встречал туристов, тоже все было хорошо. Но если говорить о динамике развития региона: то, что творилось, дурно пахло и плохо бы закончилось. Невозможно есть из тарелки, не пополняя ее. Скоро ресурс закончился бы. Люди, которые зарабатывают на туристической отрасли, всегда думают о себе и так рассуждают. Сейчас в Крым едут бизнесмены, они хотят вкладывать в этот богатый самобытный край. Говорят же: кто владеет Крымом, тот владеет Черным морем.