Цена барреля нефти Brent превысила 73 доллара впервые с ноября 2014 года

Москва, 18 апреля. Цены на нефть 18 апреля взлетели после публикации министерством энергетики США отчета, указавшего на сокращение американских запасов «черного золота» и бензина по итогам минувшей недели.

Стоимость нефти марки Brent на Интерконтинентальной бирже в течение дня превышала 73 доллара за баррель. Так дорого она не стоила с ноября 2014 года.

По состоянию на 18.50 по московскому времени цена Brent составляет 72,9 доллара за баррель, стоимость нефти марки WTI — 67,9.

Напомним, ранее Международный валютный фонд изменил свой прогноз цены на нефть на текущий год. МВФ прогнозирует среднюю стоимость нефти на 2018 год на уровне до 62,3 доллара.