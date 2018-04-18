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Цена барреля нефти Brent превысила 73 доллара впервые с ноября 2014 года
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    Цена барреля нефти Brent превысила 73 доллара впервые с ноября 2014 года

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    Цена барреля нефти Brent превысила 73 доллара впервые с ноября 2014 года

    Москва, 18 апреля. Цены на нефть 18 апреля взлетели после публикации министерством энергетики США отчета, указавшего на сокращение американских запасов «черного золота» и бензина по итогам минувшей недели.

    Стоимость нефти марки Brent на Интерконтинентальной бирже в течение дня превышала 73 доллара за баррель. Так дорого она не стоила с ноября 2014 года. 

    По состоянию на 18.50 по московскому времени цена Brent составляет 72,9 доллара за баррель, стоимость нефти марки WTI — 67,9.

    Напомним, ранее Международный валютный фонд изменил свой прогноз цены на нефть на текущий год. МВФ прогнозирует среднюю стоимость нефти на 2018 год на уровне до 62,3 доллара.

    Автор: Федор Веснин
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