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Покупатели подрались из-за игрушек со скидкой в магазине Ставрополя
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    Покупатели подрались из-за игрушек со скидкой в магазине Ставрополя

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    Покупатели подрались из-за игрушек со скидкой в магазине Ставрополя

    Москва,18 апреля. В социальной сети появился видеролик, на котором показано, как в одном из промышленных магазинов началась драка из-за игрушек, которые продавались со скидкой.

    Как стало известно, инцидент произошел в одном из магазинов Ставрополья. Несколько женщин не смогли поделить товар и начали с помощью силы решать, кому же достанется игрушка. Качество видео не дает понять, какую именно игрушку не поделили женщины, сообщает Ura.ru.

    По полученной информации, поводом для драки стало то, что некоторые посетители магазина начали брать сразу несколько игрушек, другим же ничего не досталось.

    «Думается мне, что народ дерется за товары со скидкой от недостатка культуры, воспитания и здравого смысла, деньги тут ни при чем», — написал один из комментаторов к посту. 

    Автор: Дарья Смолина
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