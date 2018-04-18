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«ВКонтакте» объяснили, с чем был связан сбой в работе соцсети
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    «ВКонтакте» объяснили, с чем был связан сбой в работе соцсети

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    «ВКонтакте» объяснили, с чем был связан сбой в работе соцсети

    Москва, 18 апреля. Социальная сеть «ВКонтакте» восстановила свою работу после кратковременного сбоя. Об этом в среду заявил официальный представитель ВК.

    Он пояснил, что сбои были вызваны ошибками у пользователей, а не блокировкой IP-адресов, которую провайдены проводят по требованию Роскомнадзора.

    «Были кратковременные баги у части пользователей, все было быстро восстановлено, с блокировками это никак не связано», — рассказали РИА Новости в пресс-службе «ВКонтакте».

    Напомним, что ранее пользователи «ВКонтакте» пожаловались на проблемы в работе соцсети. У некоторых не открывался сайт, другие не могли зайти на свою страницу или отправить сообщение. С подобными проблемами столкнулись жители Москвы, Петербурга, Самары, Челябинска и Уфы.

    Ранее сообщалось о DDos-атаке на сайт Роскомнадзора, предпринятой после того, как ведомство добилось в суде блокировки в России мессенджера Telegram. Представитель интернет-провайдера отметил, что система защиты «Ростелекома» успешно борется с хакерскими атаками.

    Автор: Антон Соколов
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