«ВКонтакте» объяснили, с чем был связан сбой в работе соцсети

Москва, 18 апреля. Социальная сеть «ВКонтакте» восстановила свою работу после кратковременного сбоя. Об этом в среду заявил официальный представитель ВК.

Он пояснил, что сбои были вызваны ошибками у пользователей, а не блокировкой IP-адресов, которую провайдены проводят по требованию Роскомнадзора.

«Были кратковременные баги у части пользователей, все было быстро восстановлено, с блокировками это никак не связано», — рассказали РИА Новости в пресс-службе «ВКонтакте».

Напомним, что ранее пользователи «ВКонтакте» пожаловались на проблемы в работе соцсети. У некоторых не открывался сайт, другие не могли зайти на свою страницу или отправить сообщение. С подобными проблемами столкнулись жители Москвы, Петербурга, Самары, Челябинска и Уфы.

Ранее сообщалось о DDos-атаке на сайт Роскомнадзора, предпринятой после того, как ведомство добилось в суде блокировки в России мессенджера Telegram. Представитель интернет-провайдера отметил, что система защиты «Ростелекома» успешно борется с хакерскими атаками.