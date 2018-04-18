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Сирийский мальчик рассказал, о том как снимался постановочный ролик «химатаки» в Думе
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    Сирийский мальчик рассказал, о том как снимался постановочный ролик «химатаки» в Думе

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    Сирийский мальчик рассказал, о том как снимался постановочный ролик «химатаки» в Думе

    Москва, 18 апреля. Сирийский мальчик Хасан Диаб, который был представлен в постановочном ролике «Белых касок» как «жертва» химатаки в Думе, рассказал, как осуществлялись съемки, передает «Комсомольская правда».

    Напомним, 7 апреля неправительственная организация «Белые каски» распространила видео инсценировки химической атаки в сирийском городе Дума. В Москве опровергли информацию о химатаке, а также заявили, что «Белые каски» не являются достоверным источником, отметив, что Минобороны РФ предупреждало о подготовке провокаций в Восточной Гуте еще 13 марта, а вброс «Белых касок» используется для оправдания действий боевиков.

    «Мы были в подвале. Мама мне сказала, что сегодня нечего есть, поедим только завтра. Мы услышали крик на улице, кричали – идите в больницу. Мы пошел в больницу, как только я вошел, меня схватили и начали поливать водой. После этого нас положили на кровать с другими людьми», — рассказал мальчик.

    По словам военного корреспондента «Комсомольской правды» Александра Коца, «Белые каски» вынудили Хасана принять участие в съемках постановочного ролика, так как семья мальчика голодала, а за эти съемки они предложили ему рис, финики и печенье.

    Отец Хасана подтвердил слова своего сына, отметив, что в сирийской Думе не было никакой химической атаки, а видеоролик, «Белых касок» был постановкой.

    «Когда я узнал, что ребенок в больнице, отпросился с работы и побежал туда. Не было никакого химического оружия. Я курил на улице, ничего не чувствовал. Зашел в госпиталь увидел свою семью. Боевики дали за участие в этой съемки финики, печенье, рис и всех отпустили домой. Мой ребенок отлично себя чувствует», — рассказал отец мальчика.

    Стоит отметить, что США и их союзники использовали постановочный ролик «Белых касок» в качестве предлога для нанесения ракетных ударов по Сирии. 14 апреля США, Британия и Франция нанесли ракетные удары по территории Сирии. США и их союзники выпустили по территории Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО.

    Позднее президент России Владимир Путин назвал ракетные удары США по Сирии актом агрессии против суверенного государства, отметив, что российские военные эксперты и местные жители не подтвердили факт химической атаки, который стал предлогом для ударов.

    Автор: Григорий Ставриенко
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