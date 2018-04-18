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В Минобороны РФ уточнили, кто пострадал при нападении на колонну ООН в Сирии
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    В Минобороны РФ уточнили, кто пострадал при нападении на колонну ООН в Сирии

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    В Минобороны РФ уточнили, кто пострадал при нападении на колонну ООН в Сирии

    Москва, 18 апреля. Во время обстрела автоколонны ООН в сирийском городе Дума ни один российский военный не пострадал, о чем сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон Юрий Евтушенко.

    По словам генерал-майора, данные о ранении российского офицера во время нападения не соответствуют действительности. В ходе столкновения был ранен сотрудник Службы безопасности Сирии.

    Евтушенко отметил, что огневой контакт представителей сирийских органов безопасности с неизвестными лицами произошел на внешнем периметре охраны автоколонны 17 апреля во время поездки для осмотра на месте сотрудников ООН в Думу.

    Ранее СМИ со ссылкой на источники отмечали, что эксперты миссии ОЗХО не могут выехать на место предполагаемого инцидента в сирийской Думе в связи с перестрелкой в городе. До этого стало известно, что под обстрел в Думе попали сотрудники службы безопасности ООН.

    Автор: Тимур Румянцев
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